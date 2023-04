Aktualisiert am

Eine Frau streitet mit ihrem Ex-Mann um das Sorgerecht für die Tochter – und engagiert mit ihrem neuen Mann einen Auftragsmörder. Das FBI macht die deutschen Behörden auf den Fall aufmerksam. Nun muss das Paar in Haft.

„Man mag sich nicht vorstellen, dass zwei erfolgreiche Menschen so etwas tun“, sagte die Vorsitzende Richterin zu Beginn der Urteilsverkündung, doch kämen Verbrechen in allen Gesellschaftsschichten vor. Das Landgericht Hamburg verurteilte am Dienstag eine Schönheitschirurgin aus dem feinen Hamburger Stadtteil Harvestehude und ihren Mann, einen Unternehmer, zu jeweils mehr als fünf Jahren Haft. Sie hatten versucht, im Darknet einen Auftragsmörder anzuheuern. Dieser sollte den früheren Mann der Verurteilten ermorden.

Hintergrund war ein Streit um das Sorgerecht für ein gemeinsames Kind. Die 49 Jahre alte Ärztin wurde zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, ihr 52 Jahre alter Mann zu fünf Jahren und drei Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und zehn Monate beziehungsweise sechs Jahre und acht Monate gefordert. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Das Ehepaar hatte laut der Richterin Anfang 2022 gemeinschaftlich versucht, zum Mord anzustiften. Zunächst hätten die beiden Angeklagten Lichtbild und Anschrift des in Hamburg ansässigen früheren Lebensgefährten der Beschuldigten im Darknet übermittelt sowie Bitcoins in Höhe von etwa 15.000 Dollar an einen Treuhandservice überwiesen.

„Viel schlechtes Theater“

Sie taten das auf einer Website, die den Anschein erweckte, Auftragsmörder zu vermitteln. Doch es passierte nichts – die Seite war ein Fake. Daraufhin wandten sich die beiden, die zuletzt in Stuttgart gelebt hatten, an einen Nutzer der Seite und baten um Rat bei der Vollendung des Mordes. Abermals übermittelten sie Name und Anschrift des Mannes. Das amerikanische FBI hatte die deutschen Behörden auf den Fall aufmerksam gemacht.

Der Mann hatte während des Prozesses seine Unschuld beteuert. Die Frau hatte hingegen alle Vorwürfe gestanden und ihr Handeln mit einem psychischen Ausnahmezustand erklärt. Zum Prozessbeginn zeigte sie sich erschüttert, hielt sich teilweise die Ohren zu und weigerte sich, mit der Richterin zu kommunizieren. Daraufhin äußerte ihre Verteidigerin prozessuale Bedenken, sprach von einer psychischen Erkrankung und bat um eine Unterbrechung.

Das Gericht folgte der Darstellung, wie bei der Urteilsverkündung deutlich wurde, nicht. Die Richterin sagte am Dienstag, im Gerichtssaal sei „viel Theater geboten“ worden – „und meistens war es schlechtes“.