Getötete Polizisten in Kusel : Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage nach tödlichen Schüssen

Polizisten suchen in der Nähe des Tatorts bei Kusel nach Spuren. Bild: AP

Mehr als drei Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizeibeamte im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den 38-jährigen mutmaßlichen Täter erhoben. Der Mann sei allein verantwortlich für den Tod der beiden Beamten, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Dienstag mit. Er soll die Polizisten, eine Frau und einen Mann, am 31. Januar bei einer Verkehrskontrolle erschossen haben. Damit habe er eine von ihm begangene Wilderei vertuschen wollen.