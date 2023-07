Aktualisiert am

Vor dem Landgericht Hannover hat am Montag der Prozess gegen einen 14 Jahre alten Jugendlichen begonnen, der von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes an einem gleichaltrigen Mitschüler angeklagt worden ist.

Der Prozess findet aufgrund des Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Tat ereignete sich am 24. Januar dieses Jahres im niedersächsischen Ort Wunstorf nordwestlich von Hannover.

Mehrere Hundert Einsatzkräfte hatten damals nach dem vermissten Achtklässler gesucht, der sich zuvor mit dem nun angeklagten Jungen zum Spielen verabredet hatte, aber von der Verabredung nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Mit Steinen erschlagen

Noch während der Suche sagte der Spielkamerad den Ermittlern, dass er seinen Mitschüler ge­tötet und versteckt habe. Dessen Leichnam wurde daraufhin auf dem brachliegenden Gelände einer früheren Gärtnerei gefunden. Das Opfer war laut früheren Behördenangaben gefesselt und war mit Steinen erschlagen worden.

Der angeklagte Jugendliche ist bereits vor der Tat auffällig geworden. Er soll Erpresserschreiben in Briefkästen von Nachbarn geworfen haben und gedroht haben, deren Kindern zu schaden oder ihre Häuser zu sprengen, falls sie ihm kein Geld geben.

Mögliche Freiheitsstrafe von zehn Jahren

Die Anklage umfasst deshalb auch den Vorwurf der versuchten Erpressung in zwölf Fallen. Nach dem Jugendstrafrecht droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Der mutmaßliche Täter sitzt gegenwärtig in Unter­suchungshaft in der Jugendanstalt Hameln.

Im Prozess könnte auch eine spätere Unterbringung des Angeklagten in Sicherungsverwahrung geprüft werden. Der Angeklagte ­beabsichtigt, sich über seinen Anwalt vor Gericht zu den Vorwürfen zu äußern.