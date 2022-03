Aktualisiert am

Mord an Tankstellenmitarbeiter : Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Schützen von Idar-Oberstein

Angeklagt: Mario N. am Montag im Landgericht Bad Kreuznach Bild: dpa

Vor dem Landgericht Bad Kreuznach hat am Montag der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen von Idar-Oberstein begonnen. Mario N. wird beschuldigt, im September vergangenen Jahres einen 20 Jahre alten Mitarbeiter einer Tankstelle er­schossen zu haben, weil ihn dieser auf die Pflicht zum Tragen einer Schutz­maske beim Einkauf hingewiesen hatte. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus und wurde als Ausdruck der Radikalisierung von Corona-Gegnern gewertet.

In der am Montag verlesenen Anklageschrift wirft die Staatsanwaltschaft Mario N. vor, den Tankstellen-Mitarbeiter aus niederen Beweggründen er­schossen zu haben. Er soll, nachdem ihn der Kassierer aufgefordert hatte, beim Bierkauf eine Maske zu tragen, ver­ärgert nach Hause gefahren sein. Dort soll er beschlossen haben, „ein Zeichen zu setzen“, er habe zeigen wollen, „dass es Grenzen gibt“, habe den Vorgang „nicht auf sich beruhen“ lassen wollen.

Bewaffnet mit einem Revolver, fuhr er demnach abermals zu der Tankstelle, ging wieder mit einem Sechserpack Bier an die Kasse, dieses Mal jedoch eine Schutzmaske tragend. Diese setzte er nach Angaben der Staatsanwaltschaft ab, um eine Reaktion zu provozieren. Nachdem der Kassierer ihn daraufhin abermals zum Tragen einer Maske aufgefordert hatte, soll ihm N. ins Gesicht geschossen haben. Sein Opfer war laut Staatsanwaltschaft sofort tot. N. ist außerdem wegen unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt. Er soll illegal zwei Schusswaffen besessen haben: eine Pistole sowie jenen Revolver, mit dem er die Tat begangen haben soll.

„Hass bringt uns nicht weiter“

Mario N., ein grau melierter, bärtiger Mann von 50 Jahren, erschien am Montag vor Gericht, ohne sein Gesicht vor den Fernsehkameras zu verdecken. Mit verschränkten Armen, den Kopf vornübergebeugt, harrte er aus, bis der Prozess begann. Ihm gegenüber saß die Mutter des Getöteten, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftritt. Sie hatte bei der Trauerfeier in Idar-Oberstein dazu aufgerufen, nach der Tat nicht Menschen wie die Familie des Täters anzufeinden, da diese unschuldig seien. „Hass bringt uns nicht weiter im Leben. Hass verbittert nur“, hatte sie gesagt.

Eigentlich war für den Montag eine Einlassung des Angeklagten geplant, der sich auch schon gegenüber Ermittlern geständig gezeigt hatte. Doch dazu kam es nicht. Die Verteidiger erhielten erst am Montag umfangreiche Akten der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz zu Ermittlungen des Landeskriminalamts – nach Angaben eines Verteidigers handelt es sich um rund 1300 Seiten. Die Unterlagen aus Koblenz waren laut Staatsanwaltschaft erst am Donnerstag eingegangen. Es soll sich um weitere Verfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft handeln, die sich aber offenbar nicht gegen N. richten.

Zudem soll es sich um eine sechsundzwanzigseitige Stellungnahme einer Psychologin zu N. handeln. Ein Vertreter der Verteidigung kritisierte die späte Zustellung scharf und beantragte eine Sitzungsunterbrechung, um die Unterlagen einsehen und bewerten zu können – vor der Einlassung des Angeklagten. Der Prozess wird nun frühestens am Freitag fortgesetzt, eventuell auch erst in der kommenden Woche.