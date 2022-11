Mord an Polizisten in Kusel

Mord an Polizisten in Kusel : Andreas S. zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Landgericht Kaiserslautern hat Andreas S. am Mittwoch wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Neununddreißigjährige Ende Januar zwei Polizeibeamte im Kreis Kusel erschoss, um die von ihm begangene Jagdwilderei zu verdecken. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist nahezu ausgeschlossen, dass Andreas S. nach 15 Jahren vorzeitig entlassen werden kann. Sein Mitangeklagter Florian V. wurde der Jagdwilderei schuldig gesprochen, bleibt aber straffrei.

Die Kammer folgte damit den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hatte indes die Tat von Prozessbeginn an anders dargestellt. Die Schüsse auf die 24 Jahre alte Polizeibeamtin lastete er seinem Jagdgehilfen Florian V. an, er selbst habe in einer Art Notwehr ihren 29 Jahre alten Kollegen getötet. Seine Verteidiger hatten die Tat in ihren Plädoyers „maximal als Körperverletzung mit Todesfolge“ gewertet, allerdings kein bestimmtes Strafmaß gefordert.

Die beiden Beamten waren am 31. Januar tot im Kreis Kusel aufgefunden worden. Zuvor hatte der 29 Jahre alte Polizist noch über Funk eine Verkehrskontrolle mit einem Fall von mutmaßlicher Wilderei gemeldet und kurz darauf einen Notruf abgesetzt. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.