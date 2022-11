Aktualisiert am

Mordserie in Rom

Mordserie in Rom :

Mordserie in Rom : Verdächtiger im Fall von getöteten Prostituierten festgenommen

Einsatzkräfte der Polizei tragen am Donnerstag einen Leichnam aus einem Haus. In Italiens Hauptstadt Rom sind drei Prostituierte an einem Tag getötet worden. Bild: dpa

In einem Nobelviertel in Rom wurden die Leichen dreier Frauen in einem Nobelviertel Roms gefunden. Nun hat die Polizei einen 51 Jahre alten Italiener gefasst. Er soll früher als Chauffeur eines Mafia-Bosses gearbeitet haben.