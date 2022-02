Tatverdächtige von Kusel : Warum Wilderei in Deutschland kein Kavaliersdelikt ist

Den Morden in Kusel könnte ein schwerer Fall von Wilderei vorausgegangen sein. Das Wildern mit Schusswaffe ist in Deutschland eine Straftat, doch nur knapp ein Drittel der bekannten Fälle wird aufgeklärt.

Wilderei ist in Deutschland kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer in Gemeinschaft dem Wild mit mehreren Schusswaffen nachstellt, wer in der Nacht oder gar gewerbsmäßig Hirsche und Rehe erlegt, der kann nach Paragraph 292 des Strafgesetzbuchs mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Ein solch besonders schwerer Fall der Wilderei kommt nach den bisher bekannten Umständen, die den Morden von Kusel vorausgingen, durchaus in Betracht.

Das Wildern mit der Schusswaffe in der Flur oder im Wald ist im dicht bevölkerten Deutschland ein seltenes Delikt. Für die polizeiliche Statistik liegt Wilderei auch schon dann vor, wenn ein Autofahrer nach einem Wildunfall ohne lange nachzudenken den getöteten Hasen vom Straßenrand in den Kofferraum packt. Auch ein Jäger, der jenseits der Grenze des eigenen Reviers ein Wildtier erlegt, macht sich der Wilderei schuldig.

In den zurückliegenden 15 Jahren schwankte die Zahl der polizeilich registrierten Fälle von Wilderei zwischen 900 und 1500 im Jahr. Knapp ein Drittel dieser bekannten Fälle wird aufgeklärt. Die Dunkelziffer ist schwer abschätzbar, gilt aber als sehr hoch. Immer wieder werden auch Schlingen oder Fallen im Wald entdeckt. Wilderei ist ein im Strafrecht eigenständig behandeltes Delikt, weil es kein Eigentumsrecht an frei lebenden Wildtieren gibt. Erst mit dem Töten wird Wild zum Eigentum des jeweiligen Grundeigen­tümers. Auch Fälle von Fischwilderei kommen immer wieder vor.

Seit dem Mittelalter strafbewehrt

Wilderei in Deutschland ist erst seit dem Mittelalter strafbewehrt, nachdem sich der Adel das Privileg des Jagens auf seinen Ländereien gesichert hatte. Zuvor waren es die Bauern selbst, die zum Schutz ihrer Felder und Äcker und zur Nahrungsgewinnung auf die Jagd ­gingen. Die Unterscheidung zwischen Hochwild und Niederwild geht auf die Zeit zurück, als der Adel dem Einhalt gebot. Zum Hochwild – dessen Erlegung dem Hochadel vorbehalten war – zählt unter anderem das Rotwild. Für den niederen Adel und das ausgewählte Bürgertum blieb das Niederwild. In das moderne Jagdrecht wurde diese Unterscheidung später übernommen und neu geregelt. Rehe zählten einst zum Hochwild, sind heute aber Niederwild.

In die Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts geht die romantische Verklärung um Wilddiebe wie Johann Adam Hasenstab im Spessart und Georg Jennerwein in Oberbayern zurück. Wilderei war in jener Zeit häufig die Folge von öko­nomischen Krisen und Hungersnöten sowie die Folge kriegerischer Auseinandersetzungen. Mit der Revolution von 1848 wurde das Jagdprivileg des Adels abgeschafft. Das bedeutete aber nicht das Ende der Wilderei, weil das Jagdrecht fortan rechtlich an das Grundeigentum gebunden wurde.

Wer die Jägerprüfung besteht, bei der Unteren Jagdbehörde einen Jagdschein löst und damit das Recht auf den Besitz von Waffen erwirbt, darf deshalb noch lange nicht jagen. Das ist den Jagdausübungsberechtigten vorbehalten. Unter diesen Begriff fallen die Eigentümer ausreichend großer Reviere (Eigenjagdbezirke) – sofern sie mit Erfolg die Jägerprüfung abgelegt haben –, ihre Revier­pächter oder Jäger mit deren ausdrücklicher Erlaubnis. Dennoch übt das Naturerlebnis großen Reiz aus. Ein Reiz, der sich in Pandemiezeiten noch verstärkt hat. Laut Jagdverband hatten im vergangenen Jahr mehr als 403.000 Bürger den Jagdschein, so viele wie noch nie. Sie haben im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Hirsche, Rehe und Wildschweine erlegt.