Mord an Gabby Petito : Mutter des Täters soll Hilfe beim Vergraben angeboten haben

Vor dem Tod der Amerikanerin Gabrielle „Gabby“ Petito, die im Sommer 2021 von ihrem Verlobten Brian Laundrie unter weiterhin ungeklärten Umständen erwürgt und vergraben wurde, soll die Mutter des Dreiundzwanzigjährigen ihm Unterstützung bei der Beseitigung eines Leichnams versprochen haben.

Wie am Mittwoch während eines Zivilprozesses der Eltern der Reisebloggerin gegen die Eltern ihres inzwischen ebenfalls verstorbenen Lebensgefährten bekannt wurde, hatte Roberta Laundrie ihrem Sohn damals einen Brief mit Details zum Verscharren einer Leiche geschrieben. Laut ersten Auszügen aus dem undatierten Schreiben sagte sie ihm zu, eine Schaufel zu besorgen und beim Vergraben zu helfen.

Für den Fall eines Gefängnisaufenthaltes soll Roberta Laundrie ihrem Sohn zudem versichert haben, ihm einen Kuchen mit einer versteckten Klinge zu backen. Wie der Anwalt der Eltern der getöteten „Gabby“, Nichole Schmidt und Joseph Petito, das Gericht in Sarasota (Florida) auch wissen ließ, trug der Brief die Aufschrift „Burn after reading“, die Aufforderung, das Schreiben nach dem Lesen zu vernichten.

Die Leiche der 22 Jahre alten Petito war im September 2021 vergraben in Wyoming entdeckt worden. Die Reisebloggerin war einige Wochen zuvor mit Laundrie in Florida aufgebrochen, um die Nationalparks im Westen der Vereinigten Staaten zu besuchen.

Als Petitos Verlobter Anfang September ohne sie nach Florida zurückkehrte, begann die Suche. Die Familie Laundrie verweigerte damals jede Unterstützung, während Zehntausende Amerikaner die Suche nach „Gabby“ in sozialen Medien und vor dem Fernseher verfolgten. Nach einer Klage gegen den Nachlass von Brian Laundrie, der Ende Oktober 2021 in einem Sumpfgebiet in Florida Suizid beging, hatten Petitos Eltern im vergangenen Jahr auch Klage gegen seine Eltern eingereicht.

Die Angehörigen der Reisebloggerin werfen dem Paar vor, ihnen vorsätzlich psychische Schmerzen zugefügt zu haben, als sie während der Suche nach „Gabby“ auf Telefonanrufe und Emails nicht reagierten.