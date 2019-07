Mörder von Sophia L. : Ihm sei es nicht um Sex gegangen

Vor Gericht: Der Angeklagte (im karierten Hemd) wartet mit seinen Anwälten am Dienstag auf den Beginn des Mordprozesses in Bayreuth. Bild: EPA

Als schon einige Zeit von Schlägen mit einer Eisenstange und von Blut in der Fahrerkabine die Rede ist, reicht der Dolmetscher dem Angeklagten eine Packung Taschentücher. L. nimmt mit zitternden Händen ein Tuch aus der Packung und tupft sich die Augen. Er weint still. Dann blickt er wieder auf das Blatt Papier, das vor ihm liegt, als lese er den Inhalt zum ersten Mal. Es ist eine Erklärung zur Tat, die sein Verteidiger gerade in seinem Namen verliest. Darin gesteht der 42 Jahre alte marokkanische Lastwagenfahrer, die Anhalterin Sophia L. mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen zu haben, nachdem sie ihn nach seinen Worten verdächtigt hatte, ihr „einen Brocken Haschisch“ gestohlen zu haben.

Karin Truscheit

Auch später wird sich der Angeklagte, ein schmächtiger Mann mit unruhigem Blick, der in kariertem Hemd und Leinenturnschuhen auf der Anklagebank Platz nimmt, während die Metallkette zwischen seinen Fußfesseln bei jedem Schritt mit einem lauten Klacken auf dem Parkettboden des Gerichtssaals aufschlägt, noch Tränen aus den Augen wischen. Er wird immer dann weinen, wenn es in seinen Schilderungen um ihn geht: als er erzählt, dass er einfach nicht gewusst habe, was er mit dem Leichnam der jungen Frau habe machen sollen; wenn er zu dem Punkt kommt, dass er den Leichnam nicht habe anfassen wollen; oder zu seinem Suizidversuch, der aber gescheitert sei; und wenn er hervorhebt, dass er sich „gequält“ fühle und eigentlich ein „hilfsbereiter Mensch“ sei.

Doch der Vorsitzende Richter wird ihm entgegenhalten: „Das mag sein Herr L. Aber ich glaube, seit einem Jahr haben die Angehörigen mehr Leid erfahren als Sie.“ Die Angehörigen, das sind Mutter, Vater und Bruder der getöteten Studentin Sophia L., die den Ausführungen als Nebenkläger folgen. Die Mutter, eine zierliche Frau mit langem weißem Haar und feingeschnittenem Gesicht, hat vor sich einen Block liegen. Während die Oberstaatsanwältin vorträgt, was sich in den verhängnisvollen Juni-Tagen vor einem Jahr zutrug, blickt sie die ganze Zeit nach vorn zum Gericht, nicht zur Seite, nicht zum Angeklagten.

Sie war sofort tot

Sophia L. wollte am 14. Juni 2018 in Leipzig, wo sie studierte, per Anhalter nach Hause ins oberpfälzische Amberg fahren. An einer Tankstelle am Schkeuditzer Kreuz in Sachsen bat sie laut Anklage den Angeklagten um eine Mitfahrgelegenheit. Er bot ihr an, sie bis nach Hof mitzunehmen. Gegen 18.15 Uhr verließen sie die Raststätte. Er griff die Frau vermutlich Stunden später während seiner Standzeit auf dem Rastplatz Sperbes an der Autobahn 9 an – so sieht es die Staatsanwaltschaft. Er habe die Studentin an Handgelenken und Knöcheln gefesselt, um ihre Flucht zu verhindern. Daraufhin habe er sie in der Fahrerkabine, möglicherweise noch auf dem Parkplatz in Sperbes, getötet: Laut Anklage schlug er ihr mehrmals „mit erheblicher Gewalt“ mit einer Eisenstange oder einem Eisenschlüssel gegen den Kopf.

Sophia L. starb „innerhalb kurzer Zeit am Versagen des zentralen Nervensystems“. L., davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, habe sie getötet, um zu verhindern, dass sie zur Polizei geht. Die Anklage legt L. zur Last, zuvor „sexuell übergriffig“ geworden sein. „Er verging sich auf unbekannte Art und Weise an ihr.“ Das weist L. am Dienstag vehement von sich. Er wird laut, er fuchtelt mit den Armen, dreht sich zu den Zuschauern, zu den Eltern des Opfers, zum Gericht: Man müsse ihm glauben, es sei ihm nicht um Sex gegangen. Nie sei es seine Absicht gewesen, Sophia L. zu töten.