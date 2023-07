Der angeklagte Eritreer während des Gerichtstermins in Ulm am 2. Juni Bild: dpa

Das Landgericht Ulm hat den 27 Jahre alten Eritreer Okba B. wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Der Asylbewerber mit subsidiärem Schutz hatte am 5. Dezember vergangenen Jahres die 14 Jahre alte Schülerin Ece S. mit 23 Messerstichen getötet und ihre Schulfreundin lebensgefährlich verletzt. Die beiden Mädchen waren Zufallsopfer, der Angeklagte wollte nach Äthiopien zum Heiraten ausreisen, verfügte aber über kein gültiges Passdokument.

Am Morgen des 5. Dezember hatte er deshalb geplant, die Mitarbeiter des Ausländeramts des Alb-Donau-Kreises mit einem Messer zu bedrohen, um ein vorläufiges Passdokument ausgestellt zu bekommen. Als er vor seiner baufälligen Unterkunft in Illerkirchberg, einer kleinen baden-württembergischen Gemeinde im Süden Ulms, auf der Straße zufällig auf die Mädchen traf, diese offenbar auch sein Messer sahen, beschloss er kurzerhand, die Schülerinnen zu töten.

Mit einem 16 Zentimeter langen Messer stach er zunächst auf die 13 Jahre alte Mitschülerin ein, das Messer prallte aber an den Rippen ab; dann warf er Ece S. zu Boden und verletzte sie mit 23 Stichen lebensgefährlich am Rücken sowie im Halsbereich. Sie starb zwei Stunden später in der Intensivmedizin des Universitätsklinikums in Ulm.

Offenbar befürchtete er, die Mädchen könnten seinen Angriff auf die Mitarbeiter des Landratsamtes vereiteln und ihn wegen des unerlaubten Messer-Besitzes anzeigen. Es handelte sich allerdings nur um ein Haushaltsmesser.

Er gab an, sich in Illerkirchberg isoliert zu fühlen

Okba B. äußerte sich im Hauptverfahren nicht, er machte aber während der Exploration mit einem psychiatrischen Gutachter Angaben über sein Leben und über sein Motiv: Er fühlte sich in der Gemeinde Illerkirchberg isoliert, er litt unter Erektionsproblemen und auch darunter, keine Beziehung zu einer Frau zu haben, gab er zu Protokoll. Deshalb war es offenbar so wichtig für ihn, an Passdokumente zu kommen und Deutschland vorübergehen zu verlassen. In seinem Zimmer fanden die Ermittler Zettel auf denen stand: „Keine Frau, kein Leben“ und „Passport or pass away“.

Okba B. galt als gut integriert, er hatte einen guten Job und sprach gut Deutsch. Der Gutachter stellte nach der Exploration keine psychische Grunderkrankung des Angeklagten fest und bezeichnete ihn als vollumfänglich schuldfähig.

Antrag auf besondere Schwere der Schuld

Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten in ihren Plädoyers eine lebenslange Haftstrafe gefordert, auch die Verteidigerin sprach von einer „Wahnsinnstat“. Die Staatsanwältin Nadine Schmelzer und die Vertreter der Nebenklage hatten jedoch zusätzlich beantragt, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Zur Begründung hatten sie ausgeführt, dass Okba B. nicht nur aus Heimtücke gehandelt habe, sondern er mit dem Mord auch eine andere, geplante Straftat ermöglichen wollte. Somit seien mehrere Mordmerkmale erfüllt gewesen.

Eine Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren ist nach der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld durch das Gericht nahezu ausgeschlossen.