Lebensgefährtin getötet : Eine fatale Verwirrung der Gefühle

Walburga S. dreht sich rasch weg, als Richter Martin Alberring die Fernbedienung in die Hand nimmt. Während die Zuschauer hinter der hüfthohen Eichenholzbalustrade im altehrwürdigen Schwurgerichtssaal des Landgerichts Mönchengladbach enger zusammenrücken, um eine günstige Sichtposition auf den halbschräg gestellten Großbildschirm einzunehmen, will Walburga S. nicht sehen, was gleich zu sehen sein wird: die amtlichen Fotodokumente ihrer fürchterlichen Tat.

Seit 25 Jahren waren Walburga S. und Franziska H., genannt Fränzi, ein Paar, lebten mit ihren zwei Katzen in einer Eigentumswohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Mönchengladbach. Bei Nachbarn galten die beiden rüstigen Rentnerinnen als liebenswürdig und lebenslustig. Das Paar hatte einen großen Freundeskreis, mit dem es sich seit einiger Zeit beinahe jeden Nachmittag in einem Eiscafé traf und auch über eine Whatsapp-Gruppe aufs Innigste verbunden gewesen sein muss, nimmt man die dortige Flut an Herzchen- und Smiley-Emojis als Maßstab. Fast alle aus der Eiscafé-Clique sind zum Prozess gekommen. Als Zuschauer oder als Zeugen.