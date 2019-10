Aktualisiert am

In Mönchengladbach : Mann verletzt acht Polizisten mit Schlägen

Aus Sorge um ihren Ehemann ruft eine Frau in Mönchengladbach die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintreffen, geht der Mann auf die Beamten los. Dabei stand er wohl unter starkem Medikamenteneinfluss.

Bei dem Versuch, einen wohl unter dem Einfluss von aufputschenden Mitteln stehenden Mann unter Kontrolle zu bringen, sind acht Polizisten verletzt worden. Einige prellten sich bei dem Einsatz am Samstag in Mönchengladbach die Rippen oder schlugen sich Zähne aus, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.

Demnach wurden die Beamten am Abend von einer Frau gerufen, die sich um ihren Ehemann sorgte. Er habe große Mengen Medikamente genommen.

Beim Eintreffen der Beamten in der Wohnung habe sich der 40 Jahre alte Mann sofort aggressiv verhalten. Als die Polizisten ihn festhalten wollten, habe er sich mit Faustschlägen und Kopfstößen gewehrt. Erst nach einigen Minuten gelang es den Angaben zufolge, ihn mit Handschellen, Pfefferspray und Hebelgriffen zu fixieren. „Die haben da richtig Mühe gehabt“, sagte der Sprecher. Der Mann kam in ein Krankenhaus.