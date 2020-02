Weinstein-Prozess : „Im Spiegel sah ich, wie sie die Tür schloss“

Lauren Young am 6. Februar auf dem Weg in den Gerichtssaal Bild: AP

Harvey Weinstein hat sich bei mutmaßlichen Übergriffen auf Frauen angeblich helfen lassen. Wie Lauren Young, die letzte Zeugin der Anklage, am Mittwoch vor Gericht in Manhattan aussagte, wurde sie 2013 von einer Angestellten Weinsteins, Claudia Salinas, in eine Hotel-Suite geführt, wo er sie sexuell missbrauchte.

Salinas soll Young im Auftrag des Produzenten in das Hotel in Beverly Hills eingeladen haben. Angeblich wollte Weinstein die damals Zweiundzwanzigjährige treffen, um einen Film zu besprechen. Nach dem Treffen hätten Weinstein und Salinas das Model aufgefordert, sie in eine Suite zu begleiten. Zu Youngs Überraschung führten der Produzent und Salinas die Besucherin aber in das Bad. „Ich folgte Harvey, Claudia lief hinter mir. Im Spiegel sah ich, wie sie die Tür schloss“, sagte Young. Dann soll Weinstein das Model begrabscht haben, während er masturbierte.

Young beschrieb nach Aufforderung durch die Staatsanwaltschaft auch die deformierten und vernarbten Genitalien Weinsteins. Auf die Frage, warum sie nicht sofort zur Polizei gegangen sei, sagte sie: „Nein, denn er war mächtig und ich hatte große Angst.“

2017 ging sie wegen des Vorfalls zur Polizei. Das Angebot von Weinsteins Firma, in einer Reality-Show aufzutreten, lehnte sie ab.