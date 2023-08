Aktualisiert am

Missglückter Überfall in Graz : „Da müssen's nächstes Mal früher kommen“

Ein Mann hat am Mittwoch einen Kiosk im österreichischen Graz überfallen. Er fordert Geld, scheitert aber an den Angestellten, die sich weigern – und verlässt den Laden ohne Beute.

Es ist 17.59 Uhr, als der Mann den Laden in Graz betritt. Er täuscht vor, einen Wettschein einlösen zu wollen, legt einen Kunststoffbeutel auf das Verkaufspult und richtet eine Pistole auf die Angestellte. „Ich will das Geld haben!“, fordert er.

So ist es auf dem Überwachungsvideo zu sehen, das die Landespolizeidirektion Steiermark veröffentlicht hat. Es dokumentiert, wie die Angestellten des Ladens unbeeindruckt auf die Forderungen des Mannes reagieren und ihn schließlich abwimmeln.

„Was willst?“, entgegnet die Verkäuferin dem Mann. „Das ganze Geld“, wiederholt er. „Jo, genau“, sagt die Angestellte. Sie ruft daraufhin ihren Vorgesetzten: „Chef?“ – „Jo!“ – „Das ist ein Überfall!“, sagt sie zu ihm mit ruhiger Stimme.

Während die beiden mit dem Mann diskutieren, springt die Uhr auf 18 Uhr. Nach Feierabend sei es nicht mehr möglich, das Geld herauszugeben. „Um Sechse is' die Registrierkasse zu“, sagt der Chef, „es is' so, da müssen's nächstes Mal früher kommen.“ „Baba!“, sagt die Verkäuferin.

Der Mann dreht sich um, läuft weg und macht doch noch einmal kehrt: „Verarschen tut ihr mich nicht, oder?“ Der Chef schwört „bei Gott“, dass sich nichts machen lasse. Der Mann verlässt den Laden. Ohne Beute.

Die Polizei Steiermark hat mit mehreren Streifen nach dem Mann gesucht. Noch befindet er sich laut Polizeiangaben auf der Flucht. Die Polizei vermutet, dass er auch hinter weiteren Raubüberfällen stecken könnte.