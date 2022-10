Danny Masterson vor Gericht : „Ich dachte, ich würde sterben“

Der Plan der Vorsitzenden Richterin Charlaine Olmedo, den Vergewaltigungsprozess gegen den amerikanischen Schauspieler Danny Masterson nicht zu einem Verfahren gegen Scientology ausufern zu lassen, ist vorerst nicht aufgegangen. Schon am ersten Prozesstag in Los Angeles am Dienstag kam es zu einem Eklat, als die Staatsanwaltschaft in ihrem Eröffnungsplädoyer immer wieder die Organisation erwähnte.

Wie der Angeklagte, dem sexueller Missbrauch und Vergewaltigung in den Jahren 2001 bis 2003 vorgeworfen werden, gehören oder gehörten die drei mutmaßlichen Opfer der Organisation an. Scientology, sagte der Staatsanwalt Reinhold Mueller den Geschworenen, habe beispielsweise eine Rolle bei den eher späten Anzeigen der Frauen gespielt.

Der Jurist erinnerte an die Begegnung eines von Mastersons mutmaßlichen Opfern mit einem Führer der Sekte. „Du sagst, es sei Vergewaltigung, aber es ist keine Vergewaltigung, weil er dein Lebensgefährte ist. Tatsächlich darfst du das Wort ,Vergewaltigung‘ nicht mal in den Mund nehmen“, soll der sogenannte Supervisor die Frau gewarnt haben, bevor er ihr verboten habe, zur Polizei zu gehen.

Bei einem Schuldspruch drohen Masterson 45 Jahre Haft

Auch das erste mutmaßliche Opfer, das in dieser Woche anonymisiert als Jane Doe Nr. 1 aussagte, kam immer wieder auf Scientology zurück. Die Kirche, wie die Organisation bei ihren Anhängern heißt, habe sie vor der „Fraternisierung“ mit Nichtmitgliedern gewarnt. Menschen, die keine Scientologen seien, würden als „Wogs“, umgangssprachlich für Krankheitserreger oder unerwünschte Fremde, bezeichnet.

Das Abtauchen in die Tiefen der vor mehr als 70 Jahren von dem Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard gegründeten Glaubensgemeinschaft wurde der Richterin Olmedo schließlich zu viel. „Ich kann nachvollziehen, dass das Leben der Zeuginnen komplett von Scientology überschattet wurde. Dieser Prozess wird es aber nicht“, warnte die Juristin. Mastersons Verteidiger Philip Cohen nutzte die aufgeheizte Stimmung im Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center derweil für einen Antrag auf einen Fehl­prozess. Sein Mandant sei durch die Ausführungen von Staatsanwaltschaft und Zeugin gegen die umstrittene Sekte vorverurteilt worden. Richterin Olmedo wies den Antrag jedoch ab.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Los Angeles wirft Masterson vor, die drei mutmaßlichen Opfer in seinem Haus in den Hollywood Hills vor etwa 20 Jahren betäubt und vergewaltigt zu haben. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 45 Jahre Haft. Wie die Frauen zu Protokoll gaben, fanden sie sich im Bett des Sechsundvierzigjährigen wieder, nachdem er mit seinen halb bewusstlosen mutmaßlichen Opfern ein Bad im Whirlpool genommen hatte. Masterson, seit seiner Kindheit Scientologe und damals neben Mila Kunis und Ashton Kutcher ein Hauptdarsteller der Serie „Die Wilden Siebziger“, galt als besonders feierfreudig, sein Haus oberhalb des Sunset Strip als Privatclub.

Am Mittwoch berichtete Jane Doe Nr. 1 der Jury unter Tränen, wie sie im Frühjahr 2003 im Bett des früheren Kinderstars aufgewacht sei, während er sie penetriert habe. Als sie versucht habe, ihn mit einem Kopfkissen fortzuschieben, soll er sie an Handgelenk und Hals gepackt haben. „Ich bekam keine Luft mehr. Ich dachte, ich würde sterben“, sagte sie aus.

Opfer soll Übergriffe provoziert haben

Einige Monate zuvor hatte der Angeklagte angeblich schon gegen den Willen der Frau analen Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt. Als sie später bei einem Ethikexperten der Scientology-Sekte um Rat gebeten habe, soll dieser sie gezwungen haben, sich mit Masterson zu versöhnen. Bei einem sogenannten Ethiklehrgang der Organisation wurde ihr in den folgenden Wochen angeblich eingeredet, sie habe den Übergriff provoziert.

Die ersten öffentlichen Anschuldigungen gegen Masterson waren 2017 laut geworden. Damals soll eine frühere Freundin des Schauspielers, eine der drei Zeuginnen, Kontakt zu weiteren ehemaligen Lebensgefährtinnen und mutmaßlichen Opfern aufgenommen haben. Wie der Verteidiger Cohen ihnen in seinem Eröffnungsplädoyer vorwarf, hätten sie sich untereinander abgesprochen. Ihre Vergewaltigungsvorwürfe, die neben Strafanzeigen auch in Zivilverfahren mündeten und die MeToo-Bewegung befeuerten, tat der Jurist „als Werbefilmchen von Ungereimtheiten“ ab.

Geheimhaltungsvereinbarungen sollten Missbrauch vertuschen

Hollywood bewertete die Anschuldigungen anders. Nach den Strafanzeigen der Frauen hatten die Produzenten der Serie „The Ranch“ Masterson aus den Drehbüchern gestrichen. Ende 2017 trennte sich die Künstleragentur United Talent Agency von ihm. Drei Jahre später führten Ermittlungen des Los Angeles Police Department zur Festnahme des Schauspielers.

Während Masterson nach seiner Entlassung gegen Kaution seine Unschuld beteuerte, holte seine Ehefrau, die „Almost Famous“-Darstellerin und Scientologin Bijou Phillips, in sozialen Medien zum Gegenschlag aus. Die Vergewaltigungsvorwürfe von Jane Doe Nr. 1 seien frei erfunden. Das mutmaßliche Opfer legte derweil nach. Bei einer Anhörung vor dem Repräsentantenhaus in Washington berichtete sie Anfang 2021 über Regelungen innerhalb der Scientology-Organisation, die amerikanischen Gesetzen, auch zu Sexualstraf­taten, zuwiderliefen.

Auf der Zeugenliste für die geplanten vier Prozesswochen steht nun neben der Elvis-Tochter und ehemaligen Scientologin Lisa Marie Presley auch der Prominentenanwalt Marty Singer. Im Auftrag der Glaubensgemeinschaft soll der Jurist mutmaßliche Missbrauchs­opfer zu Stillschweigen verpflichtet haben – durch die in Hollywood verbreiteten Geheimhaltungsvereinbarungen, die auch Harvey Weinstein bei der Ver­tuschung seiner Verbrechen halfen.