Prozess gegen Priester : Weitere Missbrauchstaten hätten wohl verhindert werden können

Im Fall des wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagten Kölner Diözesanpriesters Hans-Bernhard U. verdichten sich die Indizien dafür, dass die Personalverantwortlichen des Erzbistums Köln weitere Taten hätten verhindern können, wenn sie ihren Pflichten in den Jahren 2010/11 nachgekommen wären. Damals war der Geistliche nach einem anonymen Hinweis auf Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft von seinen Dienstpflichten freigestellt, jedoch nach der Einstellung des Verfahrens wieder an alter Stelle als Krankenhausseelsorger und Mitarbeiter in einer Pfarrei in Wuppertal eingesetzt worden.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Weder war der Geistliche in der Zwischenzeit einer psychiatrischen Begutachtung unterzogen worden, wie es die seit 2002 geltenden Leitlinien der Kirche für dem Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs vorsahen, noch hatten sich die Personalverantwortlichen um den heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße für die Lebensverhältnisse des Beschuldigten interessiert – und das, obwohl U. sich über Jahre an drei minderjährigen Nichten vergangen haben sollte und die Kölner Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren im Frühjahr 2011 nur eingestellt hatte, weil Mädchen unter familiärem Druck von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatten. Diese Konstellation war Heße und seinen Mitarbeitern ebenso bekannt wie der Umstand, dass U. ungeachtet des Verbots, priesterliche Tätigkeiten auszuüben, schon im Frühjahr 2011 wieder als Seelsorger aktiv geworden war. Dagegen einzuschreiten fiel ihnen ausweislich der einschlägigen Akten, die der F.A.Z. vorliegen, nicht ein. In seiner Vernehmung als Zeuge in der Hauptverhandlung gegen U., die nach einer neuerlichen Anzeige der drei Nichten im vergangenen November vor dem Kölner Landgericht begonnen hatte, zeigte sich Heße im Januar keiner Schuld bewusst.

Größeres Ausmaß der Taten

Indes wurde am Mittwoch deutlich, dass das Ausmaß der Taten, die dem Beschuldigten zur Last gelegt werden, die Zahl der zunächst angeklagten Delikte um ein Vielfaches übersteigt. Staatsanwalt Maurice Niehoff verlas eine Nachtragsanklage, in der insgesamt 85 Missbrauchshandlungen aus den Jahren 2002 bis 2018 zur Sprache kamen. Begangen wurden sie an allen Wohnorten des Geistlichen von Gummersbach und Wuppertal bis nach Zülpich, allesamt an insgesamt neun Mädchen im Alter von weniger als 14 bis über 18 Jahren, zum Teil über mehrere Jahre hinweg. In einigen Fällen machte sich der Pädokriminelle, der eine Supervisionsausbildung hatte, das Vertrauen von Kindern wie auch der Eltern zunutze, das sie ihm als Seelsorger und Freund der Familie entgegenbrachten – bis hin zum Abschluss eines „Therapievertrags“ für ein pubertierendes Mädchen. In anderen Fällen handelte er im Wissen um die soziale und emotionale Notlage von Mädchen, die er in einem Haus der Offenen Tür (HoT) vorfand, das er regelmäßig besuchte. Zumeist bei gemeinsamen Übernachtungen machte sich der heute 70 Jahre alte Geistliche die Heranwachsenden zum Teil noch vor der Pubertät gefügig, und dies mit Methoden, die anderen Opferzeuginnen, die im Gerichtssaal anwesend waren, Tränen in die Augen trieben.

Mehr zum Thema 1/

Der Angeklagte, der Ende Januar wegen Wiederholungsgefahr im Gerichtssaal verhaftet und in Untersuchungshaft genommen worden war, verfolgte die Verlesung der Nachtragsanklage wie immer ohne jede Rührung. Den Kopf gesenkt und seinem Wahlverteidiger Rüdiger Deckers zugewandt, würdigte er die Nebenklägerinnen, die der Verhandlung beiwohnten, keines Blickes.

Der Vorsitzende Richter der Jugendschutzkammer des Landgerichts, Christoph Kaufmann, hatte den Verhandlungstag aber nicht mit der Verlesung der Nachtragsanklage beginnen lassen. Kaufmann nutzte das hohe Interesse an diesem Verfahrensschritt, um zunächst eine Stellungnahme eines Geistlichen zu verlesen, der 2012 als junger Pfarrer nach Wuppertal und damit in das Umfeld von Hans-Bernhard U. versetzt worden war. Torsten Kürbig, der heute als Schulseelsorger im Rheinland lebt, hatte sich aus freien Stücken gegenüber dem Staatsanwalt dahingehend eingelassen, dass die Verantwortlichen in Köln – neben dem vormaligen Personalchef Stefan Heße auch der heutige Kölner Weihbischof Ansgar Puff als dessen Nachfolger – ihm vorgespiegelt hätten, er komme an einen Ort, an dem alles „bestens bestellt“ sei. Von dem Ermittlungsverfahren oder auch der Suspendierung U.s habe ihm Heße nichts berichtet, so der Priester. Puff wiederum habe ihm gegenüber jüngst beteuert, von seinem Vorgänger nicht über „besondere Fälle“ unterrichtet worden zu sein, die besonderer Aufmerksamkeit bedürften.

Der Priester zeigte sich auch gewiss, dass andere Geistliche schon 2009 in Wuppertal Kenntnis von mutmaßlich grenzüberschreitendem Verhalten von U. in der Offenen Tür erlangt hätten, ohne dies der Personalabteilung in Köln oder auch ihm mitzuteilen. Kürbigs Einlassungen gegenüber der Staatsanwaltschaft mündeten in die Feststellung, aufgrund der Medienberichte und der Aussage einer Zeugin aus Wuppertal sei er „mehr als je zuvor davon überzeugt, dass Verantwortliche weitere Taten spätestens nach 2010 und im Licht von 2009 hätten verhindern können“.