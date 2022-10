Missbrauchsvorwürfe : Harvey Weinstein steht abermals vor Gericht

Diesmal muss Harvey Weinstein sich in Los Angeles verantworten: Fünf Frauen beschuldigen ihn des sexuellen Missbrauchs. In New York wurde er bereits zu 23 Jahren Haft verurteilt.

Fünf Jahre nachdem der Fall Harvey Weinsteins Hollywood erschütterte und die #MeToo-Bewegung ins Rollen brachte, beginnt am Montag in Los Angeles ein zweites Verfahren wegen Sexualverbrechen gegen den früheren Produzenten. Weinstein ist wegen Vergewaltigung in vier und wegen sexuellen Missbrauchs in sieben Fällen angeklagt; er soll Frauen laut der Anklageschrift etwa zum Oralsex gezwungen haben und mit einem Fremdkörper penetriert haben. Bei einer Verurteilung in Kalifornien droht Weinstein eine lebenslange Haftstrafe.

Der 70 Jahre alte Mann war im März 2020 in einem Prozess in New York wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen und zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Wie in New York bestreitet Weinstein auch in Bezug auf die Vorwürfe in Los Angeles seine Schuld. Er habe nur einvernehmlichen Sex gehabt. Ein Anwalt Weinsteins äußerte vor dem Beginn des Gerichtsverfahrens, die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien „schwach und unglaubwürdig“ und wären nie aufgebracht worden, wäre Weinstein kein „Epizentrum der MeToo-Bewegung“.

Das Verfahren in Los Angeles begann am Montag mit der Auswahl der Geschworenen; die Eröffnungsplädoyers werden wahrscheinlich am 24. Oktober gehalten. Die mutmaßlichen Opfer und Zeuginnen sind fünf Frauen, laut denen sich die Angriffe zwischen 2004 und 2013 in Los Angeles und Beverly Hills ereignet haben. Unter ihnen ist die 28 Jahre alte Schauspielerin Lauren Young, die schon im New Yorker Prozess gegen Weinstein ausgesagt hatte. Damals berichtete sie, Weinstein habe sie 2013 in einem Hotelbadezimmer eingesperrt und masturbiert, während er ihre Brust gepackt und gekniffen habe. Sie habe schließlich fliehen können. Die meisten Übergriffe sollen unter dem Deckmantel von Geschäftstreffen in Luxushotels geschehen sein.

Es wird erwartet, dass das Gerichtsverfahren insgesamt sechs bis acht Wochen dauert. Am 18. November erscheint der Film „She Said“ über die Geschichte der zwei Journalistinnen von der „New York Times“, die Weinsteins Vergangenheit von Vergewaltigung und sexueller Belästigung 2017 aufgedeckt hatten. Innerhalb weniger Wochen hatten damals etwa 90 Frauen Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen Weinstein erhoben. Dessen Anwälte waren nun mit dem Antrag gescheitert, das Verfahren wegen der Veröffentlichung des Films zu verschieben. Richter wiesen das Argument zurück, dies beeinflusse die Geschworenen möglicherweise.