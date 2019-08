Massenklage von Boy Scouts : Missbrauch bei Pfadfindern jahrelang vertuscht

Immer wieder stand die amerikanische Pfadfinder-Organisation in den vergangenen Jahren wegen Missbrauchs in den Schlagzeilen (Archivbild). Bild: AP

Die Pfadfinderorganisation Boy Scouts of America (BSA) soll die Namen von mehr als 350 Betreuern verschwiegen haben, die wiederholt Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchten. Fast 800 frühere Mitglieder der Organisation reichten bei einem Gericht im Bundesstaat Pennsylvania Klage ein, weil die BSA die mutmaßlichen Täter trotz Meldungen von Übergriffen weiter mit Minderjährigen in Kontakt brachte. „Es mag sich übertrieben anhören, aber wir haben es mit Menschenhandel zu tun. Die Pfadfinder sind der größte Pädophilenring der Welt“, sagte der Anwalt Tim Kosnoff, der die Opfer vertritt.

Laut Klageschrift sollen ehrenamtliche Betreuer die Jungen bewusst an sich gebunden haben, um sie später zu missbrauchen. Ein 57 Jahre alter früherer Pfadfinder wurde als Jugendlicher angeblich mehrere hundert Mal von seinem Betreuer vergewaltigt. Die Namen des Pfadfinders und des mutmaßlichen Täters sollen in den Akten der Organisation aber bewusst unterschlagen worden sein.

Die Klage der früheren Pfadfinder, die sich zu der Organisation „Abused in Scouting“ zusammengeschlossen haben, soll nun helfen, die Namen weiterer übergriffiger Betreuer offenzulegen. Die BSA teilte inzwischen mit, nach Hinweisen etwa 120 übergriffige Betreuer identifiziert und bei den Justizbehörden angezeigt zu haben. Die fast 110 Jahre alte Organisation wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit Missbrauch in Verbindung gebracht. Wie sich bei verschiedenen Prozessen in Kalifornien zeigte, hatten die Boy Scouts of America, sie ist mit etwa einer Million Mitglieder die größte Jugendorganisation der Vereinigten Staaten, Übergriffe durch Betreuer jahrzehntelang in geheimen Akten dokumentiert.