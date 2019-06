Schütze in Motel : Mindestens vier Tote nach Schüssen in Australien

In der australischen Stadt Darwin fielen am Dienstag Schüsse in einem Motel. Wie die örtliche Polizei mehreren Medien bestätigte, starben mindestens vier Menschen. Zudem gibt es mehrere Verletzte. Wie Zeugen dem „Guardian“ berichten, habe ein Mann am Nachmittag das Palms Motel betreten und dort um sich geschossen. Dabei soll er auch auf Zimmertüren geschossen und in den Räumen nachgesehen haben, ob sich dort Menschen befinden. Kurz darauf soll er geflohen sein.

Laut den Berichten hat die Polizei wenig später einen 45 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt, ebenso über die Opfer. Außerhalb der Stadt soll zudem eine weitere Leiche gefunden worden sein. Ob ein Zusammenhang besteht, ist ebenfalls noch nicht klar.

Darwin ist die Hauptstadt des australischen Bundesterritoriums Northern Territory. Der Tourismus ist einer der größten Wirtschaftszweige in der Stadt.