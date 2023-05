Serbische Rettungskräfte im Einsatz: Erst am Mittwoch hatte in Serbien ein 13-jähriger Schüler neun Menschen an seiner Schule erschossen. Bild: dpa

Bei einem Schusswaffenangriff in Serbien sind am Donnerstagabend acht Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Erst am Mittwoch hatte in Serbien ein 13-jähriger Schüler neun Menschen an seiner Schule erschossen.