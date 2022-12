Vorläufiger Bericht : Mindestens 40 Opfer im Missbrauchsskandal an Wiener Schule

Der Missbrauchsskandal an einer Wiener Schule zieht immer weitere Kreise. Ein vorläufiger Bericht einer internen Kommission von Wiener Bildungs- und Jugendbehörden ist in dieser Woche veröffentlicht worden. Demnach hat ein Lehrer, der seit 1996 an der Mittelschule mit Sportschwerpunkt tätig war, über die Jahre Dutzende Schüler sexuell missbraucht, teilweise unter Einsatz von K.O.-Tropfen, sowie im entkleideten Zustand fotografiert oder gefilmt. Mittlerweile sei „die Existenz von 40 Opfern belegt“, heißt es in dem Bericht. Es könnten aber noch deutlich mehr sein.

Der Täter hat sich 2019, nachdem er von einem früheren Schüler angezeigt worden ist und Ermittlungen aufgenommen wurden, selbst das Leben genommen. Die Ermittlungen sind daraufhin zunächst sofort wieder eingestellt worden. Während Daten und Unterlagen aus der Wohnung des Lehrers sichergestellt wurden, sind seine Habseligkeiten in der Schule offenbar beiseite geschafft worden, darunter ein Computer. Das soll ein Freund des Lehrers getan haben, der selbst wegen sexueller Delikte gegen Minderjährige vorbestraft war und dennoch als Basketballtrainer tätig sein durfte. Die Kommission hat mehrere sogenannte Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Dabei geht es darum, ob es Mittäter gab und ob an der Schule in womöglich sträflicher Weise Anzeichen und Hinweise auf das Geschehen missachtet wurden.

Anzeige von 2013 versandet

Völlig ungeklärt ist aber auch, wie eine Anzeige aus dem Jahr 2013 bei den Behörden versanden konnte. Sie war durch einen Schüler gestellt worden, der 2006 als damals 13 Jahre alter Junge in einem Ferienhort am Wolfgangsee durch den damaligen Betreuer sexuell missbraucht worden war, sich aber erst als junger Erwachsener zu einer Anzeige durchringen konnte. Wie die Anwälte des Opfers in einem Schreiben an die Justizministerin, das in den Medien bekanntwurde, darlegen, haben spärliche und widersprüchliche Angaben der Ermittlungsbehörden „das Bild erhärtet, dass es in gegenständlicher Angelegenheit zu bewussten Vertuschungshandlungen seitens nicht näher bekannter Personen und/oder Behörden gekommen ist“.

Der Sportlehrer hat sich an Jungen in der Vorpubertät vergangen. Er hatte offenbar an der Schule einen Ruf als sehr engagierter und beliebter Lehrer. Allerdings ist inzwischen auch aus Zeugenaussagen belegt, dass er neben den heimlich begangenen schweren Missbrauchshandlungen auch offen übergriffig wurde – sei es durch Ausfälligkeiten und körperliche Strafen wie dem Ziehen am Ohr, sei es auch, indem er Schüler auf seinem Schoß sitzen ließ und sie dabei streichelte. Der aktuelle Leiter der Schule will laut Bericht davon nichts bemerkt haben, der frühere habe angegeben, dies dem Lehrer einmal untersagt haben.

Der Lehrer genoss große Freiheit

Es ergibt sich aus dem Bericht sowie aus Zeugenaussagen das Bild, dass der Lehrer große Freiheiten genoss. Das Zimmer der Klasse, deren „Vorstand“ (Klassenlehrer) er war, lag als einziges und damit relativ abgeschieden im Erdgeschoss. Nebenan befand sich eine frühere Hausmeisterwohnung. Die hatte der Lehrer, der sich von den Schülern „Ronny“ nennen ließ, als „Chill-Out-Area“ eingerichtet. Auch hat er laut Bericht nach dem Sport zusammen mit Schülern geduscht und dabei Fotos gemacht.

Zum offenbar bewusst gepflegten Graubereich zwischen Heimlichkeit und offener Übergriffigkeit gehörte, dass er auch die Schüler ermutigte, sich gegenseitig zu fotografieren. Solche Bilder der duschenden Jungen, auf denen nicht ihre Intimzone zu sehen ist, wurden sogar in einem Fotobuch gedruckt, das samt DVD am Ende der Schulzeit Schülern und Eltern übergeben wurde. Zum Druck auf die Schüler könnte beigetragen haben, dass die Mittelschule als ambitioniert gilt, Absolventen in Richtung Leistungssport zu fördern. Namen bekannter Fußballer schmücken die Absolventenliste.