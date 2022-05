Mindestens 15 Tote bei Schüssen an Grundschule in Texas

Schütze ebenfalls tot : Mindestens 15 Tote bei Schüssen an Grundschule in Texas

Kinder steigen in einen Schulbus, während Ordnungskräfte den Tatort einer mutmaßlichen Schießerei in der Nähe der Robb-Grundschule in Uvalde bewachen. Bild: Reuters

Bei Schüssen an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Das bestätigte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott. Dabei handele es sich um 14 Kinder und einen Lehrer. Auch der Angreifer sei tot, so der Gouverneur. Er sei vermutlich von Polizisten erschossen worden. Weitere Kinder seien verletzt, berichten die US-Sender ABC und CNN am Dienstag. Sie werden in Krankenhäusern behandelt.

Auf einer Pressekonferenz sagte Abbott, dass es sich bei dem Schützen um einen 18-jährigen Mann handele, der sein Fahrzeug verlassen und die Schule mit einer Handfeuerwaffe und möglicherweise einem Gewehr betreten hatte. „Er erschoss 14 Schüler und tötete einen Lehrer auf grausame und unbegreifliche Weise“, sagte Abbott. Der Verdächtige soll außerdem auch auf seine Großmutter geschossen haben, bevor er die Schule betrat und abermals das Feuer eröffnete. Er machte keine weiteren Angaben zu ihrem Zustand.

Das Uvalde Memorial Hospital teilte mit, dass nach dem Vorfall 15 Schüler in der Notaufnahme des Krankenhauses behandelt wurden. Ein 45-Jähriger wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er einen Streifschuss erlitten hatte, so das Krankenhaus. Das Universitätskrankenhaus in San Antonio teilte mit, dass es ebenfalls zwei Patienten von dem Vorfall behandele – ein Kind und einen Erwachsenen.

„Es gibt einen aktiven Schützen in der Robb Grundschule“

Zuvor hatte der Uvalde Schuldistrikt mitgeteilt, dass sich ein Schütze in der Robb Elementary School aufhalte und die Bevölkerung gebeten, sich von dem Gebiet fernzuhalten. „Es gibt einen aktiven Schützen in der Robb Grundschule“, schrieb der Schulbezirk auf Twitter. „Die Strafverfolgungsbehörden sind vor Ort. Wir bitten um Ihre Mithilfe und bitten Sie, das Schulgelände nicht zu betreten. Sobald wir mehr Informationen haben, werden wir sie weitergeben."

Ein Beamter der Schule stellte gegenüber ABC News zunächst klar, dass die Schießerei außerhalb des Schulgeländes stattfand und dass die Robb-Grundschule währenddessen abgeriegelt war. Der Vorfall ereignete sich demnach an einer Grundschule der rund 135 Kilometer westlich von San Antonio gelegenen Stadt Uvalde.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen. Davon betroffen sind immer wieder auch Schulen.