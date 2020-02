Aktualisiert am

Offenbar mehrere Tote durch Schüsse in Milwaukee

Vereinigte Staaten : Offenbar mehrere Tote durch Schüsse in Milwaukee

Im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin sind offenbar mehrere Menschen getötet worden. Es soll zu Schüssen in einem Bürogebäude einer Brauerei in Milwaukee gekommen sein.

Nach Schüssen im Bereich einer Brauerei in der amerikanischen Stadt Milwaukee sind Berichten lokaler Medien zufolge mehrere Menschen getötet worden. Die Polizei berichtete am Mittwoch zunächst nur von einem „kritischen Vorfall“ in der Gegend um die Firma Molson Coors mit 1400 Mitarbeitern. Lokale Ableger der Nachrichtennetzwerke ABC und NBC zeigten ein Großaufgebot von Einsatzkräften inklusive schwer bewaffneter Spezialeinheiten.

Der lokale ABC-Sender berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen von mindestens zwei Toten. Die Zeitung „Milwaukee Journal Sentinel“ schrieb sogar von sieben Todesopfern, darunter auch ein Schütze. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht. Die Polizei von Milwaukee warnte auf Twitter, dass der Vorfall in diesem Bereich noch nicht vollständig aufgeklärt sei. Eine akute Gefahr bestehe aber nicht mehr.