Betrug mit Corona-Hilfen : Gastro-Kette aus Hannover prellt den Staat um mehrere Millionen Euro

Aktualisiert am

Eine Gastro-Kette aus Hannover hat mutmaßlich Corona-Subventionen und Kurzarbeitergeld von mehreren Millionen Euro veruntreut. Bei einem Großeinsatz am Freitag waren laut NDR rund 350 Beamte im Einsatz.

In Hannover ermittelt die Staatsanwaltschaft im Rahmen eines mutmaßlichen Millionenbetrugs gegen ein Gastronomieunternehmen. Laut NDR, der sich unter anderem auf die Hannoversche Allgemeine Zeitung beruft, sollen die Angeklagten mit der Gastro-Kette „Duke Burger“ Corona-Subventionen von rund drei Millionen Euro als Gewinn eingestrichen haben. Ferner habe das Unternehmen Kurzarbeitergeld in Höhe von 500.000 Euro veruntreut, so der NDR.

Am Freitag hätten rund 350 Beamte in einem Großeinsatz etwa 40 Objekte durchsucht. Dabei seien circa 70 Umzugskartons an Unterlagen beschlagnahmt worden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover gegenüber der Rundfunkanstalt mitteilte. Ferner seien auch Bargeld und ein Auto sichergestellt worden.

Drei der fünf Beschuldigten sitzen derzeit laut NDR in Untersuchungshaft. Unter ihnen seien ein Geschäftsführer, ein ehemaliger Chef sowie ein Informatiker der Firma.