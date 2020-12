Streit um Dokumentation : Michael Jackson zieht postum vor Gericht

Einbruch ins Grüne Gewölbe : Tatverdächtiger wird in Dresden dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Am Montagabend hat die Polizei in Berlin einen der Tatverdächtigen im Fall der geraubten Juwelen aus dem Grünen Gewölbe gefasst. Der Beschuldigte wird im Laufe des Dienstags in Dresden vor Gericht gestellt.