Mexiko : Zwölf Menschen in einer Bar erschossen

In der mexikanischen Stadt Irapuato haben Angreifer in einer Bar zwölf Menschen erschossen. Die Region Guanajuato zählt zu einer der gewalttätigsten des Landes.

Bewaffnete Angreifer haben in einer Bar in Mexiko zwölf Menschen erschossen. Sechs Männer und sechs Frauen seien bei dem Angriff am Samstag getötet, drei weitere verletzt worden, teilten die Behörden der Stadt Irapuato im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato mit.

Nach Polizeiangaben war am Abend eine Bande in die Bar eingedrungen und hatte auf Gäste und Angestellte geschossen. Elf Leichen wurden in der Bar gefunden, ein Toter lag in der Nähe neben einem Motorrad. Polizei, Armee und Nationalgarde leiteten eine Fahndung ein, um die Mörder zu finden.

Drogenkrieg tötet Tausende

Der wirtschaftlich starke und wohlhabende Bundesstaat Guanajuato ist zuletzt zu einer der gewalttätigsten Regionen Mexikos geworden. Die Drogenkartelle Santa Rosa de Lima und Jalisco Nueva Generación stehen sich dort als Rivalen gegenüber. Dabei geht es neben Drogen unter anderem auch um den Schmuggel von gestohlenem Treibstoff. Die Behörden verzeichnet von Januar bis August mehr als 2100 Morde.

Seit Dezember 2006, als die mexikanische Regierung einen umstrittenen Krieg gegen die Drogenbanden startete, sind in ganz Mexiko mehr als 340.000 Morde gezählt worden. Erst vor elf Tagen waren bei einem bewaffneten Angriff in San Miguel Totolapan im südlichen Bundesstaat Guerrero 20 Menschen getötet worden.