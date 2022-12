Vergewaltigungsvorwürfe : Fast 40 Frauen reichen Klage gegen Filmemacher James Toback ein

Die Klagewelle der MeToo-Bewegung hat auch den amerikanischen Filmemacher James Toback eingeholt. Fast 40 Frauen reichten am Montag in New York eine gemeinsame Missbrauchsklage gegen den Achtundsiebzigjährigen ein. Toback, dessen Name schon vor fünf Jahren nach den ersten Vergewaltigungsvorwürfen gegen Harvey Weinstein fiel, soll Nachwuchsschauspielerinnen „gegen ihren Willen festgehalten, sexuell missbraucht, angegriffen und/oder geschlagen“ haben.

Die mutmaßlichen Verbrechen reichen laut Klageschrift bis in die Achtzigerjahre zurück. Schon Ende 2017 hatte die „Los Angeles Times“ über Tobacks angebliche Übergriffe auf 38 Frauen berichtet. In den folgenden Monaten meldeten sich weitere etwa 300 mutmaßliche Opfer bei der Zeitung. Da die Missbrauchsvorwürfe verjährt waren, verzichtete die Staatsanwaltschaft in Los Angeles aber auf eine Anklage gegen den Drehbuchautor („Bugsy“).

In New York wurde die Zivilklage jetzt möglich, weil der Bundesstaat die Verjährungsfrist vorübergehend aufgehoben hatte. Auf der Klageschrift findet sich neben Tobacks Namen auch der des renommierten Harvard-Clubs in Manhattan. Der Filmemacher, ein Absolvent der Universität, hatte in dem privaten Club angeblich immer wieder Frauen sexuell missbraucht. Beschwerden der mutmaßlichen Opfer soll der Vorstand aber ignoriert haben.