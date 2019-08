Verdächtiger gefasst : Zwei Tote nach Messerstecherei in Iserlohn

Am Samstagnachmittag kam es in Iserlohn am Bahnhof nach einer Auseinandersetzung zu einer Messerstecherei, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen – ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und die Mordkommission wurde eingeschaltet. Zahlreiche Menschen wurden wohl Zeuge des Angriffs.

Die Polizei teilte ebenfalls auf Twitter mit, dass weiterhin keine Gefahr für die Bevölkerung bestünde. In einem vorherigen Tweet rief sie dazu auf, keine Gerüchte und Spekulationen in Umlauf zu bringen, sondern auf weitere Informationen von offizieller Seite zu warten. Bei den Getöteten handelt es sich um einen Mann und eine Frau, teilte ein Sprecher mit. Die Polizei spricht von einer „Beziehungstat“.

Erst im vergangenen Monat, am 23. Juli, kam es ebenfalls in Iserlohn zu einer Messerstecherei. Bei einem Volksfest waren mehrere Personen in einen Streit aneinandergeraten. Zwei Brüder, die schlichtend eingreifen wollten, wurden dabei nach Angaben des Westdeutschen Rundfunks, mit einem Messer angegriffen. Anschließend griffen Freunde der Verletzten den Angreifer an – auch er kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Rund um den Bahnhof wurde das Areal für den Großeinsatz laut dpa gesperrt. Ein Bahngleis sei abgesperrt, das andere – und damit die DB-Züge – seien

aber erreichbar, twitterte die Polizei.