Wegen Paranoider Schizophrenie : „Vier Minuten, in denen ein Blutbad angerichtet wurde“

Nach dem Messerangriff in Würzburg im Juni 2021 ist der Täter nun zu einer zeitlich unbefristeten Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt worden. Ohne Behandlung sei der Mann zu weiteren „hochaggressiven Taten“ fähig.

Vor dem Kaufhaus hatte das Mädchen angenommen, in Sicherheit zu sein. Unaufhörlich schrie es nach seiner Mutter. Nach Turnschuhen für den Sport hatten die beiden in dem Geschäft gesucht. Doch Sekunden zuvor hatte ein Mann im Erdgeschoss der Kaufhausfiliale zwei Mal mit voller Wucht von hinten auf die 49 Jahre alte Mutter eingestochen, weitere drei Mal, als sie schon am Boden lag. Sie starb noch am Tatort.

Die damals elf Jahre alte Tochter war in Richtung Ausgang geflohen; eine Kaufhausmitarbeiterin hatte sie in den Armen gehalten und sie getröstet, bis der Messerangreifer auch auf die Mitarbeiterin einstach – und danach das Kind angriff. Drei Mal traf er die Elfjährige, zwei bis drei Zentimeter bohrte sich das Messer in ihre Haut. „Er konnte nicht richtig zielen, weil ich gerannt bin“, sagte das Mädchen später aus, dem schließlich die Flucht durch die Menschenmenge in der Fußgängerzone gelangen war. Für ihre Mutter und zwei weitere Frauen kam jede Hilfe zu spät.

„Vier Minuten, in denen ein Blutbad angerichtet wurde“

Am 25. Juni 2021 tötete ein Mann am Barbarossaplatz in Würzburg drei Frauen im Alter von 24, 49 und 82 Jahren und verletzte sechs Menschen schwer. Die Tatwaffe war ein 32 Zentimeter langes Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge, das der Mann in der Haushaltsabteilung eines Würzburger Kaufhauses aus einem Messer-Set gezogen hatte.

Insgesamt 14 Angriffe verlas die Staatsanwaltschaft zu Beginn des Sicherungsverfahrens im April. Für manche der Zuschauer waren die Schilderungen der Taten im Laufe des Prozesses so unerträglich, dass sie den Gerichtssaal verlassen mussten. „Es waren vier Minuten, in denen der Beschuldigte ein Blutbad angerichtet hat“, sagte Oberstaatsanwältin Judith Henkel am Montag vor dem Landgericht Würzburg. Er habe die Absicht gehabt, so viele Menschen wie möglich zu töten, sagte der Somalier nach seiner Tat – weil er als Flüchtling in Deutschland keine Gerechtigkeit erfahren habe und jahrelang gequält worden sei. Keines seiner Opfer war ihm bekannt; die meisten von ihnen waren Frauen.

Er suchte gezielt Opfer aus, die er für wehrlos hielt

Hinweise auf ein frauenfeindliches Motiv lägen der Staatsanwaltschaft zufolge allerdings nicht vor. Der Mann um die 30, dessen genaues Alter den Behörden nicht bekannt ist, habe sich vielmehr gezielt Opfer gesucht, von denen er keine Gegenwehr erwartete. Mehrere der Geschädigten griff er an, als sie nichts ahnend mit dem Rücken zu ihm gewandt waren. Rachsucht und Hass auf Deutschland hätten ihn angetrieben. Nach der Beweisaufnahme warf die Generalstaatsanwaltschaft dem Mann Mord in drei Fällen, versuchten Mord in sechs Fällen, versuchten Totschlag in vier Fällen sowie gefährliche, schwere und vorsätzliche Körperverletzung vor.

Viele der Opfer leiden bis heute körperlich und psychisch unter der Tat: Eine Frau etwa leidet brustabwärts unter einer Querschnittslähmung und sitzt womöglich für den Rest ihres Lebens in einem Rollstuhl, ein zum Tatzeitpunkt Sechzehnjähriger hat trotz mehrerer Operationen bis heute einen gelähmten Arm, vielen geht nicht mehr aus dem Kopf, wie der Messerangreifer immer wieder zustach. Und dann sei da die Leere, die die Toten hinterließen. Ihr sei klar, dass ein Urteil, egal wie es laute, für die Geschädigten und Angehörigen „keine Wiedergutmachung“ bringen könne, so die Oberstaatsanwältin Judith Henkel während ihres rund 90 Minuten langen Plädoyers am Montag. Was möglicherweise in Somalia passiert sei, bevor der Mann nach Deutschland kam, das sei zudem eine der vielen Fragen, die offen bleiben würden.