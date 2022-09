Messerattacken in Kanada : Ein Tatverdächtiger tot aufgefunden

Einen Tag nach einer Serie von Messerangriffen mit mindestens zehn Toten in Kanada ist einer der beiden Tatverdächtigten tot aufgefunden worden. Wie Rhonda Blackmore von der Polizei in der Provinz Saskatchewan am Montag mitteilte, sei die Leiche „mit sichtbaren Verletzungen“ auf einer Grasfläche im Reservat der James Smith Cree Nation gefunden worden, wo die Messerstechereien begonnen hatten.

Die Leiche habe „im Freien in der Nähe eines Hauses“ gelegen, das von den Behörden untersucht worden sei, sagte Blackmore weiter. Sie bestätigte, dass es sich um den 31 Jahre alten Damien Sanderson handelte. Die Wunden sähen nicht so aus, als habe er sich diese selbst zugefügt.

Bei einem der blutigsten Verbrechen in Kanada in den vergangenen Jahren war es am Sonntag zu Messerangriffen an 13 verschiedenen Tatorten in dem Reservat im Zentrum Saskatchewans und in der benachbarten Ortschaft Weldon gekommen. Die Polizei barg zehn Leichen, 19 weitere Personen waren zum Teil schwer verletzt worden. Zunächst hatte es geheißen, es gebe 15 Verletzte. Das Tatmotiv ist weiter unklar. Ob es einen Bezug zur Drogenkriminalität gibt, wollte die Polizei nicht bestätigen.

Die Behörden teilten weiter am Montag mit, dass die zweite noch flüchtige Person, Myles Sanderson, der Bruder des Toten sei. Auch er könnte verletzt sein. Die Polizei wies darauf hin, dass der gefundene Verdächtige möglicherweise von seinem Bruder getötet worden sein könnte. Vor dem Fund des Leichnams hatte die Justiz Haftbefehle gegen die Gesuchten erlassen.

Eine Großfahndung hatte sich auf Regina, die 300 Kilometer südlich gelegene Provinzhauptstadt konzentriert, da dort zwei Personen angeblich in dem Fluchtfahrzeug, einem dunklem SUV, gesehen wurden. Die Polizei in Regina bestätigte den Hinweis, fügte aber hinzu, dieser sei inzwischen etliche Stunden alt. Wer die zweite Person in dem mutmaßlichen Fluchtfahrtzeug war, ist offen. Myles Sanderson war schon vor der Tat von der Polizei gesucht worden, da er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Er war zu einer Haftstrafe von fünf Jahren unter anderem wegen Körperverletzung und Raubüberfalls verurteilt worden.