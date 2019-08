https://www.faz.net/-gum-9q11j

Verdächtiger festgenommen : Mann sticht auf Frau in Sydney ein und verfolgt Passanten Aktualisiert am 13.08.2019 - 09:34 Bildbeschreibung einblenden Ein Absperrband hält Passanten von dem Tatort fern, an dem ein Mann in Sydney auf eine Frau eingestochen hat. Bild: AP Ein Mann verfolgt in Sydney mit einem Küchenmesser Passanten und sticht auf eine Frau ein – dann wird er von Passant gestoppt. Wenig später wird in der Nähe des Tatorts eine Leiche gefunden. Beitrag weitersagen Permalink: https://www.faz.net/-gus-9q11j Weitersagen abbrechen Im Zentrum Sydneys hat ein Mann auf offener Straße auf eine Frau eingestochen und versucht, weitere Menschen zu attackieren. Die australische Polizei nahm den Verdächtigen am Dienstag nach eigenen Angaben fest. In Fernsehberichten war zu sehen, wie der Mann mit einem Messer auf das Dach eines Autos sprang und „Allahu Akbar“ sowie „Erschießt mich“ rief. Passanten überwältigten den Mann schließlich. Der Zustand der angegriffenen Frau ist der Polizei zufolge stabil. Der Verdächtige habe mehrfach versucht, weitere Menschen mit dem Messer anzugreifen, teilte die Polizei mit. Die Beamten erklärten, Berichte über die Ausrufe des Mannes während der Tat erhalten zu haben, wollten sich jedoch noch nicht auf ein Motiv festlegen. Seine Kollegen würden die Ermittlungen „sehr unvoreingenommen“ fortsetzen, sagte Polizeisprecher Gavin Wood. Kurz nach dem Messerangriff entdeckte die Polizei im Zentrum der Stadt eine Leiche. Die Leiche sei am Dienstag in der Nähe des Tatorts gefunden worden, an dem kurz zuvor ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf eine Frau eingestochen hatte, teilte die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang mit dem Messerangriff besteht, ist demnach noch unklar. Die Augenzeugin Megan Hayley sagte der Nachrichtenagentur AFP, der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann habe kurz nach Mittag mit einem großen Küchenmesser in einem geschäftigen Büroviertel mehrere Menschen verfolgt. „Fünf oder sechs“ Passanten hätten versucht, ihn aufzuhalten. Vor zwei beliebten Cafés im Herzen der Innenstadt sei es ihnen dann gelungen, den Angreifer auf den Boden zu drücken. Die Polizei lobte den Mut der Passanten. „Diese Menschen sind Helden“, sagte Wood. Mehr zum Thema 1/ Im November vergangenen Jahres war ein aus Somalia stammender Mann in der Innenstadt von Melbourne mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Er erstach einen Cafébesitzer und verletzte zwei weitere Passanten. Dann attackierte er eintreffende Polizisten und wurde schließlich von einem der Beamten erschossen. Nach Behördenangaben berief sich der Angreifer auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), hatte aber keinen direkten Kontakt zu ihr. true Zur Startseite

