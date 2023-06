In Ulm muss sich seit Freitag ein Eritreer vor Gericht verantworten, der im Dezember zwei Mädchen in Illerkirchberg mit einem Messer angegriffen hatte. Eine 14-Jährige starb. Der Mann hatte offenbar ein anderes Ziel.

Der Angeklagte wird am Freitag in einen Gerichtssaal in Ulm geführt. Bild: dpa

Mit einer halben Stunde Verspätung betritt der 27 Jahre alte Eritreer Okba B. Sitzungssaal 126 im Ulmer Landgericht. Der Dolmetscher für Tigrinisch hatte sich verspätet. Okba B. ist in einen hellgrünen Parka gehüllt und verschanzt sich hinter einem schwarzen Aktendeckel. Die Handschellen sind nicht zu sehen. Hinter der Corona-Maske verbirgt sich ein jungenhaftes, fast kindliches Gesicht.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Am 5. Dezember vergangenen Jahres erstach er die 14 Jahre alte Ece S. in Illerkirchberg, einer kleinen Gemeinde südlich von Ulm gelegen. Eces damals 13 Jahre alte Mitschülerin verletzte er schwer. Am ersten Verhandlungstag beschränkt sich das Gericht darauf, die recht kurze Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft vortragen zu lassen. Der Grund sind Terminschwierigkeiten und der Wille des Gerichts, die Nebenkläger und auch den Angeklagten am ersten Verhandlungstag nicht zu stark zu belasten. Vier weitere Verhandlungstage sind terminiert. Am Freitag schildert Staatsanwältin Nadine Schmelzer den schwer fassbaren Tathergang: „Der Angeklagte wollte beim Landratsamt die Ausstellung eines Ausweisdokuments unter Einsatz eines Messers erzwingen. Er trug das Messer erst im Rucksack, steckte es dann in die Jackentasche, um es einsatzbereit zu haben.“