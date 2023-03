In Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern hat ein 32 Jahre alter Mann offenbar einen Polizisten mit einem Messer schwer verletzt. Daraufhin soll der Angreifer erschossen worden sein.

Bei einem Messerangriff auf einen Polizisten in Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern ist der Angreifer erschossen worden. Der attackierte Beamte wurde bei der Tat am Freitagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ war die Polizei gegen 17.50 Uhr zu einem Haus in der Innenstadt gerufen worden, weil sich der 32-jährige Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Als er auf die drei Polizisten traf, attackierte er einen der Beamten mit einem Messer und verletzte den 47-Jährigen dabei schwer. Daraufhin schoss einer der Polizisten mit seiner Dienstwaffe, um den Mann angriffsunfähig zu machen. Dieser sei aufgrund der Schwere seiner Schussverletzungen vor Ort gestorben.

Über den Gesundheitszustand des Beamten vom Polizeihauptrevier Anklam ist laut „Nordkurier“-Informationen offiziell nichts weiter bekannt, er sei zur Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.