Attacke in Neukölln : Mädchen nach Messerangriff an Schule außer Lebensgefahr

Nach dem Messerangriff auf zwei Schülerinnen in Neukölln ist das Mädchen, dessen Zustand bislang kritisch war, außer Lebensgefahr. Der 38 Jahre alte Tatverdächtige soll in die Psychiatrie.

Ein Polizeiwagen steht am frühen Morgen vor der Evangelischen Schule Neukölln, wo am Mittwoch der Messerangriff stattfand. Bild: dpa

Nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen an einer Schule in Berlin-Neukölln sind beide Opfer außer Lebensgefahr. Das meldet der RBB am Donnerstagvormittag unter Berufung auf Polizeiangaben. Die zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren waren am Mittwoch kurz nach 15 Uhr auf dem Schulhof der Evangelischen Schule Neukölln von einem 38 Jahre alten Mann angegriffen worden, der mit einem Messer auf sie einstach und dabei schwer verletzte. Die Staatsanwaltschaft beantragte laut dpa für den mutmaßlichen Täter die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus statt einer Untersuchungshaft in einem Gefängnis.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Beide Mädchen waren mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine der beiden Schülerinnen hatte am Mittwoch noch in Lebensgefahr geschwebt.

Die Polizei hatte den Täter kurz nach dem Angriff festnehmen können, er soll in der Schule auf die Polizei gewartet haben. Bei der Durchsuchung der Schule fanden Polizeibeamte das Messer. Über das Motiv des Täters ist bisher nichts Genaues bekannt. Die neue Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) sagte nach einem Besuch des Tatorts, dass es sich um einen Einzeltäter handele.

Mehr zum Thema 1/

Ein religiöses oder politisches Motiv könne „vermutlich“ ausgeschlossen werden. Mutmaßungen, dass es sich um einen psychisch gestörten Täter handelt, bestätigte die Polizei bis zum Donnerstagmittag nicht. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Die Schule, die in evangelischer Trägerschaft ist, wird von rund achthundert Schülern besucht, von der Grundschule über die integrierte Gesamtschule bis zur gymnasialen Oberstufe. Zahlreiche Kinder mussten die Tat auf dem Schulhof mitansehen. Die Polizei hatte die Schüler nach der Tat aus Sicherheitsgründen in das Schulgebäude geleitet, sie konnten erst gegen Abend in die Obhut ihrer Eltern gegeben werden.

In dieser Woche wird es keinen Unterricht an der Schule geben, auch Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss sollen nicht stattfinden. Am Donnerstag sollten Schüler, Eltern und Lehrpersonal Beratungsangebote an der Schule angeboten werden. Die ganze Schulgemeinde sei „tief betroffen und entsetzt“, teilte der Schulleiter am Donnerstag auf der Internetseite der Schule mit. Er bat die Medien darum, Schüler und Mitarbeiter nicht mit Fragen zu behelligen, alle bräuchten „Zeit und Ruhe, um das schreckliche Ereignis zu verarbeiten“.