Schüsse in Sindelfingen : Zwei Tote im Mercedes-Benz-Werk

Am Donnerstagmorgen sind im Mercedes-Werk in Sindelfingen Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden dabei tödlich verletzt. Der Täter wurde festgenommen.

Im Mercedes-Werk in Sindelfingen sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen. Dabei wurden zwei Menschen getötet, wie die Polizei Ludwigsburg und das Unternehmen am Vormittag bestätigten. Ein zunächst Schwerverletzter sei inzwischen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei auf Twitter mit. Weitere Verletzte gebe es nicht. Der Täter wurde demnach festgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Laut Unternehmensangaben waren alle Beteiligten Mitarbeiter eines externen Dienstleisters. Für die Mitarbeitenden im Werk bestehe keine Gefahr mehr, hieß es von Polizei und Unternehmen.

Die Polizei hatte zuvor einen Einsatz auf dem Werksgelände bestätigt, aber sofort betont, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe. Ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sagte, man gehe bei dem 53 Jahre alten Festgenommenen von einem Einzeltäter aus. Weitere Details zur Tat, den Opfern oder zum Verdächtigen wollte er nicht nennen.

„Die tragischen Nachrichten aus Sindelfingen von heute Morgen haben uns zutiefst bestürzt und geschockt“, teilte Mercedes weiter mit. Die Gedanken seien bei den Opfern, Angehörigen und den Kollegen vor Ort.

35.000 Mitarbeiter in Sindelfingen

Es handelt sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art im Mercedes-Werk in Sindelfingen. Erst im Februar 2022 hatte ein Fahrer die Schranken eines Werkstores durchbrochen, Fahrzeuge gerammt und Poller umgefahren. Danach soll der Fahrer die zu Hilfe gerufenen Polizisten mit einem Messer bedroht haben.

Berichten zufolge gab ein Polizist damals einen Schuss ab und verletze den Täter am Bein. Der Mann wurde danach in eine Psychiatrie gebracht.

Der Mercedes-Standort in Sindelfingen ist eines der größten und traditionsreichsten Werke des Stuttgarter Automobilherstellers. Nach Angaben des Konzerns ist das Werk seit dem Jahr 1915 in Betrieb, zunächst als Flugzeugwerk, seit 1919 werden in Sindelfingen Autos hergestellt.

Heute hat das Werk 35.000 Mitarbeiter. In Sindelfingen laufen vor allem teure Mercedes-Modelle vom Band, darunter etwa die S-Klasse und die elektrische S-Klasse EQS. Auch die Konzernforschung ist in Sindelfingen beheimatet.