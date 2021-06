In der Innenstadt : Mehrere Tote bei Messerattacke in Würzburg

In Würzburg hat ein Mann scheinbar wahllos Passanten attackiert und mehrere Menschen getötet. Nach Polizeiangaben vom Freitag wurden zudem weitere Menschen verletzt. Mit genauen Informationen hielten sich die Ermittler zunächst zurück.

Der in Würzburg ansässigen Main Post sagte der bayerische Staatssekretär Gerhard Eck (CSU), es gebe drei Todesopfer und zehn Verletzte. Drei oder vier würden „intensivst“ in Würzburger Kliniken behandelt. Der mutmaßliche Täter sei mit einem „glatten Durchschuss“ niedergestreckt worden, aber nicht in Lebensgefahr. Ermittlungen zum Tatmotiv würden auf Hochtouren laufen. Eck ist gemeinsam mit seinem Parteikollegen, dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, nach Würzburg gereist. Hermann wollte am Abend vor die Presse treten.

Die Hintergründe der Attacke mitten in der Innenstadt blieben damit zunächst unklar. Ein Großteil des Gebietes wurde am Nachmittag abgeriegelt. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden, hieß es auch von Seiten der Polizei. Sie habe dafür schießen müssen. Ob der Mann verletzt wurde, wurde zunächst nicht gesagt.

„Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter“, sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden. Sie rief zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. „Bitte teilt keine Bilder oder Videos“, hieß es am Freitag in einem Tweet der Polizei. Sie forderte dazu auf: „Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!“

Der Täter wurde von der Polizei offenbar am Bein angeschossen. Zuvor hatten sich dem Mann mehrere Passanten entgegengestellt. Augenzeugen berichten, dass die Menschen versuchten, den mutmaßlichen Täter, der ein langes

Messer bei sich trug sowie eine Corona-Maske auf hatte, etwa mit Stühlen aus den anliegenden Restaurants in die Flucht zu schlagen oder zumindest abzulenken. Sie drängten den Mann demnach in eine Gasse ab, wo ein Einsatzwagen die Verfolgung aufnahm. Der Barbarossaplatz liegt mitten in der Würzburger Innenstadt, unweit des Hauptbahnhofs.

Vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.