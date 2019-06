Mehr Telefonbetrüger : Der falsche Freund und Helfer

Es ist immer dieselbe Masche: Vermeintliche Polizeibeamte versetzen ältere Menschen am Telefon in Angst und Schrecken. Ein Diebstahls- oder Raubdelikt stehe kurz bevor, reden die Anrufer den Senioren ein, weshalb in Kürze ein Beamter vorbeikommen müsse, um Wertgegenstände und Bargeld „in Sicherheit“ zu bringen. Die wenigsten der massenhaften Kontaktaufnahmen führen zu vollendeten Straftaten, denn in den meisten Fällen durchschauen die Angerufenen den Trick rasch.

Trotzdem lohnt sich die enorme Ausdauer der Anrufer: Von Anfang 2017 bis einschließlich März dieses Jahres ergaunerten die Telefonbetrüger allein in Nordrhein-Westfalen von 638 Senioren rund 23 Millionen Euro. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums für den Landtag hervor. Bei den Tätern handelt es sich demnach überwiegend um türkischstämmige Banden, die von Callcentern in der Türkei aus versuchen, ihre Opfer in ein Gespräch zu verwickeln.

Gelingt ihnen das, versuchen sie die Senioren am anderen Ende der Leitung oft über Stunden hinweg unter Druck zu setzen bis diese bereit sind, „Geld und Wertsachen im üblicherweise vier- bis sechsstelligen Euro-Bereich auszuhändigen und außerhalb der Wohnung zu hinterlegen“, wie es in dem Bericht heißt.

Betrugsfälle nehmen zu

Die Straftaten werden demnach arbeitsteilig begangen: Haupttäter sind die Betreiber von Callcentern überwiegend im türkischen Izmir sowie die dort arbeiteten Anrufer, die auch „Keiler“ genannt werden. Ist es gelungen, ein neues Opfer zu manipulieren, schicken die Initiatoren „Logistiker“ und „Abholer“ in Deutschland los, die die Beute in Empfang nehmen und in die Türkei weiterzuleiten. „Die Initiatoren kennen sich in Deutschland gut aus, sind hier geboren oder haben lange hier gelebt. Für die Telefonate mit den Opfern und die Stärkung ihrer Glaubwürdigkeit müssen sie fließend Deutsch sprechen“, heißt es im Bericht des Innenministeriums.

Anders als bei den Drahtziehern, handelt es sich bei den „Logistikern“ und „Abholern“, die einem erhöhten Festnahmerisiko ausgesetzt sind, nach Erkenntnissen der Ermittler mittlerweile nicht mehr unbedingt um Personen mit türkischen Wurzeln. Die Telefonbetrüger heuern für diese Aufgaben verstärkt Personen anderer Nationalitäten an, die sich häufig in einer prekären wirtschaftlichen Lage befinden. Aus dem kürzlich vom Landeskriminalamt (LKA) veröffentlichten ersten Lagebild zur Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen geht hervor, dass mittlerweile auch Clans den Telefonbetrug als „Geschäftsfeld“ entdeckt haben.

Trotz umfangreicher Präventionsaktionen – unter anderem hat die Polizei seit Mitte 2017 in mehr als 24.000 Arztpraxen im Rheinland das Plakat „Falscher Polizeibeamter am Telefon“ ausgehängt und verteilt regelmäßig Infoblätter – hat die Zahl der vollendeten Trickbetrügereien in Nordrhein-Westfalen zuletzt stark zugenommen. So registrierte die eigens für das Phänomen im LKA eingerichtete Ermittlungskommission in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 91 vollendete Betrugsfälle und damit 30 mehr als im ersten Quartal 2018.