Zahlen des Bundeskriminalamts : Mehr Verfahren wegen Menschenhandels

Frank Elstner im Gespräch : „Es herrscht einfach mehr Freiheit auf Youtube“

Showlegende Frank Elstner hat beim „Goldene Kamera Digital Award“ für Überraschung gesorgt: Er bekam den Newcomer-Preis. Im Gespräch erzählt er, was an Youtube so toll ist – und warum er Helene Fischer besonders nett findet.