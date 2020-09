Fahrzeug-Diebstähle : Welche Autos besonders häufig gestohlen werden

Die deutsche Hauptstadt fällt mal wieder aus dem Rahmen: Während die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland seit zwei Jahren abnimmt, haben Kriminelle in Berlin im vergangenen Jahr wieder häufiger als zuvor zugeschlagen. Das ist ein Ergebnis des jährlichen Diebstahlreports, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Donnerstag veröffentlicht hat.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Er beruht auf Daten seiner Mitgliedsunternehmen, die Kaskopolicen anbieten. Nach diesen Zahlen ist der wirtschaftliche Schaden durch Autodiebstähle im Jahr 2019 auf 279,4 Millionen Euro gefallen, auch die Zahl der Diebstähle war rückläufig: auf 14.229. Der Trend hält seit gut einem Jahrzehnt an. Zehn Jahre zuvor hatte die Zahl bei 18.215 gelegen.

In Berlin dagegen stiegen sowohl die wirtschaftlichen Schäden als auch die Zahl. Sie ging um 8,8 Prozent hoch. Damit hat die Hauptstadt mit 3,3 Diebstählen je 1000 Fahrzeuge eine mehr als dreimal so hohe Quote wie die an Rang zwei und drei plazierten Hamburg und Brandenburg. Seltener als in der Vergangenheit vergriffen sich die Täter an Neuwagen. Fahrzeuge mit einem Alter von zwei oder drei Jahren wurden häufiger geknackt.

Toyota-Modelle werden bei Kriminellen beliebter

„Die Bemühungen der Autohersteller, ihre Keyless-Entry-Systeme sicherer zu machen, zahlen sich offenbar aus“, sagte Verbandsgeschäftsführer Jörg Asmussen. Verschiebungen gab es auch bei den bevorzugten Herstellern und Modellen. Die höchstplazierten Volkswagen, Audi und BMW wurden mit Raten zwischen 7 und 20 Prozent weniger, europäische Ford-Modelle und Toyota wurden deutlich häufiger geklaut.

Gerechnet auf 1000 Autos wurden amerikanische Ford-Modelle, Land Rover, Mazda und Porsche am häufigsten gestohlen – alle vier Marken ebenfalls mit abnehmenden Raten. Erst dann folgen Toyota-Modelle, die auch nach dieser Zählung im vergangenen Jahr zugelegt haben. Im Bundesdurchschnitt lag die Diebstahl-Wahrscheinlichkeit bei 0,4 Autos je 1000 Fahrzeuge.

Mehr zum Thema 1/

Außer die drei schon genannten Länder sowie Sachsen und Bremen (0,5 je 1000) liegen alle Bundesländer unterhalb dem Bundesdurchschnitt. In Bayern und Baden-Württemberg wurden zusammen weniger Autos geknackt als in Berlin. Parallel zu den bisher genannten Entwicklungen fiel auch der durchschnittlich je Wagen ausgezahlte Betrag der Versicherer. Der Betrag fiel um 1 Prozent auf 19.600.