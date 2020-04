Auch Polizistin getötet : Mehr als zehn Menschen in Kanada erschossen

Ein Polizei-Beamter stehen nach dem Amoklauf in der Hafenstadt Portapique in Kanada. Bild: Reuters

Mehr als zehn Menschen sind in der kanadischen Provinz Nova Scotia nach Polizeiangaben getötet worden. Unter den Opfern ist auch eine Polizistin, wie die Ermittler am Sonntagabend (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mitteilten. Die Ermittlungen befänden sich in einer frühen Phase, sagte der Beamte Chris Leather. Der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Mann, konnte am Sonntagmittag von der Polizei gestellt werden. Er sei dabei getötet worden. In lokalen Medien ist die Rede von einem Amoklauf.

Zuvor hatte sich eine stundenlange Verfolgungsjagd abgespielt. Schon in der Nacht zum Sonntag hatte die Royal Canadian Mounted Police Berichte über einen bewaffneten Angreifer erhalten. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Türen abzuschließen.

Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau schrieb auf Twitter: „Unsere Herzen sind bei allen, die von der Schießerei in Nova Scotia betroffen sind. An die Gemeinde Portapique: Wir denken an an Sie. Und im Namen aller Kanadier möchte ich Sie wissen lassen, dass wir für Sie da sind – und wir werden auch in den kommenden Tagen und Wochen für Sie da sein.“

Amokläufe sind in Kanada aufgrund strikterer Waffengesetze seltener als etwa in den Vereinigten Staaten. 2016 schoss ein Schüler in einer Schule in Kanada um sich und tötete dabei vier Menschen. Damals war es die schwerste Straftat an einer Schule in Kanada seit 26 Jahren.