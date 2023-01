Foto von Prinz Andrew : Ghislaine Maxwell: „Ich glaube nicht eine Sekunde, dass es echt ist“

Aktualisiert am

Die verurteilte Menschenhändlerin Ghislaine Maxwell gibt aus der Haft heraus ein Interview. Dabei springt sie dem in Missbrauchsvorwürfe verwickelten Prinz Andrew bei.

Die in Amerika einsitzende Menschenhändlerin Ghislaine Maxwell hat die Echtheit eines Fotos bezweifelt, auf dem der britische Prinz Andrew seinen Arm um eine Minderjährige legt. Das im Netz weitverbreitete Bild, auf dem Maxwell im Hintergrund zu sehen ist, galt als Beweisstück in einem Verfahren gegen den Bruder des britischen Königs Charles, das im vergangenen Jahr beigelegt wurde.

Andrew hatte das Bild ebenfalls als manipuliert bezeichnet. Die abgebildete junge Frau, Virginia Giuffre, hatte Maxwell und deren damaligen Partner Jeffrey Epstein vorgeworfen, sie an Andrew für sexuelle Dienste in London vermittelt zu haben.

In einem Interview, das Maxwell offenbar schon im vergangenen Sommer im Gefängnis gegeben hatte und das nun in Auszügen bekannt wurde, bezeichnete sie das Foto als „Fake“. „Ich glaube nicht eine Sekunde, dass es echt ist“, sagte sie. „Es gab nie ein Original, und außerdem gibt es kein Foto. Ich habe bisher nur eine Fotokopie gesehen.“

Dennoch „durchaus möglich“

Maxwell, die als Tochter des Verlegers Robert Maxwell sowohl in Großbritannien als auch in Amerika als Celebrity gilt, sagte, sie könne sich nicht erinnern, dass Andrew und Giuffre sich jemals begegnet seien. Dies schränkte sie allerdings mit dem Satz ein: „Ich weiß, dass Virginia mit Jeffrey gereist ist, also ist es durchaus möglich.“

Mehr zum Thema 1/

Andrew hatte im Umfeld des Verfahrens bestritten, Giuffre jemals gesehen zu haben. Er legte es schließlich durch die Zahlung einer hohen Geldsumme bei. Maxwell war im vergangenen Jahr wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken zu zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt worden.

In dem Interview bezeichnete sie ihre Haft als „eine der barbarischsten und schrecklichsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann“. Bei Verstand halte sie nur „der Glaube daran, dass ich noch etwas zu geben habe“. Sollte der Krieg in der Ukraine noch toben, wenn sie entlassen wird, könnte sie dort ihre Fähigkeiten als Rettungssanitäterin einsetzen, sagte die 61 Jahre alte Frau.