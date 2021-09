„Martinsville Seven“ : Begnadigung in Virginia 70 Jahre nach Hinrichtungen

Was der weißen Amerikanerin Ruby Stroud Floyd vor mehr als 70 Jahren in einem Schwarzenviertel der Kleinstadt Martinsville im Bundesstaat Virginia passierte, wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Für die Geschworenen, die damals über die mutmaßlichen afroamerikanischen Vergewaltiger der Zweiunddreißigjährigen urteilten, schien das Verbrechen dagegen geklärt: Wie die Staatsanwaltschaft in einem aufsehenerregenden Prozess Anfang 1951 darlegte, hatten Francis DeSales Grayson, Frank Hairston, Howard Lee Hairston, James Luther Hairston, Joe Henry Hampton, Booker Millner und John Clabon Taylor das mutmaßliche Opfer am frühen Abend des 8. Januar 1949 überfallen und brutal vergewaltigt. Floyd hatte das als gefährlich bekannte Viertel zuvor wiederholt besucht, um religiöse Schriften der Zeugen Jehovas zu verteilen.

Während Ruby Stroud Floyd nach der mutmaßlichen Vergewaltigung damals im Krankenhaus behandelt wurde, nahm die Polizei sechs Verdächtige fest, zwei Tage später einen siebten. Innerhalb weniger Stunden gaben sie „Sex“ mit Floyd zu oder gestanden, beim Geschlechtsverkehr der Freunde mit der Zweiunddreißigjährigen zugesehen zu haben. Ein Anwalt wurde ihnen nicht zur Seite gestellt. Zudem waren einige der „Martinsville Seven“, die meisten von ihnen Analphabeten, bei den vermeintlichen Geständnissen noch betrunken.

Die Umstände der folgenden Todesurteile riefen in den Vereinigten Staaten schon damals Debatten über Rassismus in der Rechtsprechung hervor – und veranlassten den Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, am Dienstag, die sieben hingerichteten Afroamerikaner zu begnadigen. „Die Todesurteile waren rassistisch motiviert und wären gegen weiße Angeklagte nicht verhängt worden. Diese Männer wurden exekutiert, weil sie schwarz waren. Das ist nicht richtig“, sagte der Demokrat. Vier der Martinsville Seven waren am 2. Februar 1951 auf dem elektrischen Stuhl gestorben, die übrigen drei einige Tage später. „Ihre Strafe war dem Verbrechen nicht angemessen. Sie hätten nicht hingerichtet werden dürfen“, sagte Gouverneur Northam.

Wie die Angehörigen-Organisation Martinsville 7 Project recherchierte, gehörten die sieben zu den insgesamt 45ausschließlich schwarzen Tätern, die bis zur Abschaffung der Todesstrafe in Virginia im März 2021 wegen Vergewaltigung mit dem Tod bestraft wurden. Obwohl der Südstaat Anfang der Fünfziger bereits Afroamerikaner als Geschworene zuließ, wurden die Jurys in den Prozessen gegen die Martinsville Seven nur mit Weißen besetzt. Die Versuche der Bürgerrechtsorganisation National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), den Männern den elektrischen Stuhl zu ersparen, verpufften damals. Auch der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten lehnte es zweimal ab, sich mit dem Fall zu beschäftigen.

Im Dezember 2020 baten die Angehörigen der Martinsville Seven Gouverneur Northam schließlich, die Männer zumindest postum zu begnadigen. James Grayson sagte am Dienstag nach der Begnadigung seines Vaters Francis DeSales Grayson: „Es ist nie zu spät, etwas Falsches zu korrigieren.“