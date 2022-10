„Gefahr für Öffentlichkeit“ : Letzte verurteilte Manson-Anhängerin Krenwinkel bleibt in Haft

Aktualisiert am

Letzte verurteilte Manson-Anhängerin Krenwinkel bleibt in Haft

Patricia Krenwinkel, eine der letzten lebenden Anhängerinnen des Kult­führers Charles Manson, bleibt im Gefängnis.

Der kalifornische Gou­verneur Gavin Newsom widersprach am Wochenende der Empfehlung der Bewährungskommission, dem 15. Antrag der Vierundsiebzigjährigen auf vorzeitige Entlassung zu entsprechen.

Wie Newsom mitteilte, stelle Krenwinkel weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar, da sie sich Mansons „rassistischer und apokalyptischer Ideologie“ verschrieben habe.

Als Mitglied der sogenannten Manson Family war Krenwinkel im Sommer 1969 in Los Angeles an einer Mord­serie beteiligt, bei der die hochschwangere Ehefrau des Filmemachers Roman Polanski, Sharon Tate, das Unternehmerpaar Leno und Rosemary LaBianca sowie vier weitere Menschen qualvoll starben.

Sie gab später zu, Leno LaBianca mit einer Gabel in den Bauch gestochen zu haben, um mit dem Blut des Opfers die Wände zu beschmieren und zu einem Rassenkrieg aufzurufen. Krenwinkel war im Frühjahr 1971 wegen Mordes zum Tode verurteilt worden.

Nach der Aufhebung aller Todesurteile in Kalifornien wurde ihre Strafe 1972 in lebenslange Haft umgewandelt. Manson starb im November 2017 nach Jahrzehnten hinter Gittern an den Folgen einer Krebserkrankung.