Anhängerin der „Manson Family“ : Leslie Van Houten hat neue Chance auf vorzeitige Entlassung

Eine kalifornische Bewährungskommission hat sich für die vorzeitige Entlassung von Leslie Van Houten, einer ehemaligen Anhängerin der berüchtigten „Manson Family“, ausgesprochen. Der Empfehlung war am Donnerstag eine Anhörung der Siebzigjährigen in Chino vorausgegangen. Ob Van Houten nach fast 50 Jahren Haft freikommt, entscheidet nun der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom.

Mit anderen Mitgliedern der „Manson Family“ um den Gelegenheitskriminellen Charles Manson hatte Van Houten im Sommer 1969 die Eheleute Rosemary und Leno LaBianca in deren Haus in Los Feliz bei Los Angeles überfallen. Die damals Neunzehnjährige stach 16 Mal auf Rosemary LaBianca ein, einige Male auch nach dem Tod der Frau. Mansons Bande hatte das Ehepaar zufällig ausgewählt, um die bestialischen Morde an der Schauspielerin Sharon Tate und ihrer Freunde in der Nacht zuvor als Serientat erscheinen zu lassen.

Mehr zum Thema 1/

In einem aufsehenerregenden Prozess wurde Van Houten, die nicht an der Ermordung von Tate, der hochschwangeren Ehefrau von Regisseur Roman Polanski, beteiligt war, 1971 zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde später zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung umgewandelt. Nach mehr als 20 erfolglosen Begnadigungsgesuchen hatte sich die Bewährungskommission in den vergangenen Jahren bereits dreimal für eine Freilassung von Van Houten ausgesprochen. Die Gouverneure Jerry Brown und Newsom lehnten die Empfehlung aber jedes Mal ab. Newsom teilte am Donnerstag mit, eine mögliche vorzeitige Entlassung der Siebzigjährigen jetzt abermals zu prüfen.