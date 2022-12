Klinik in Mannheim : Patientin schaltet das Sauerstoffgerät ihrer Bettnachbarin ab

Eine 72-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, weil sie in einem Mannheimer Krankenhaus das Sauerstoffgerät ihrer Mitpatientin ausgeschaltet haben soll. Die 79 Jahre alte Bettnachbarin sei auf die maschinelle Sauerstoffversorgung angewiesen gewiesen, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Trotzdem habe die Beschuldigte das Gerät am Dienstagabend sogar zweimal abgeschaltet, weil die Geräusche sie gestört hätten.

Nach dem ersten Abschalten sei sie durch das Klinikpersonal darauf hingewiesen worden, dass die Sauerstoffzufuhr für ihre Nachbarin lebensnotwendig sei. Dennoch habe sie den Hauptschalter wenig später erneut betätigt.

Die 79-Jährige musste reanimiert werden. Sie sei zwar mittlerweile außer Lebensgefahr, liege aber weiter auf der Intensivstation, hieß es. Die 72-Jährige wird des versuchten Totschlags verdächtigt. Am Mittwoch wurde sie dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Sie kam in eine Justizvollzugsanstalt.