Mannheim : Mann tötet Vater und verletzt Fahrradfahrerin auf Flucht tödlich

Ein Mann, der zuvor in Ellerstadt in Rheinland-Pfalz seinen Vater getötet haben soll, hat am Sonntagabend in Mannheim vier Fahrradfahrer mit einem Auto angefahren. Eine 71 Jahre alte Fahrradfahrerin wurde tödlich verletzt, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend berichteten. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der mutmaßliche Täter ist 36 Jahre alt. Nach der Kollision mit den Radfahrern soll der Mann laut Polizeiangaben sein stark beschädigtes Auto zurückgelassen haben und zu Fuß weiter geflüchtet sein. Später sei er dann in den Rhein gesprungen.

Die Polizei konnte den Mann anschließend festnehmen. Er befindet sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter waren auch ein Polizeihubschrauber sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Die Mannheimer Polizei bittet unter der Rufnummer 0621/174-4444 um sachdienliche Hinweise.