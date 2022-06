Mannheim : Autofahrer soll Radfahrer absichtlich angefahren haben

Der Mann, der in Mannheim vier Radfahrer gerammt und dabei eine Frau getötet hat, ist wahrscheinlich absichtlich in die Radfahrer gefahren. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der Mann soll am Sonntagabend in Ellerstadt in Rheinland-Pfalz seinen Vater umgebracht haben. Danach floh er im Auto seiner Mutter in Richtung Mannheim, wo er auf einer Strecke von etwa anderthalb Kilometern mit insgesamt drei Radfahrern und einer Radfahrerin kollidierte. Die 71 Jahre alte Radfahrerin erlag vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die drei anderen Radfahrer kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser, einer sei inzwischen entlassen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen halten Polizei und Staatsanwaltschaft es für wahrscheinlich, dass der Tatverdächtige die Radfahrer absichtlich anfuhr. Nach den Kollisionen steuerte der Tatverdächtige sein beschädigtes Fahrzeug noch bis an das Ende der Graßmannstraße. Er flüchtete anschließend zu Fuß weiter, zog einen Teil seiner Kleidung aus und sprang in den Rhein. Ein Zeuge beobachtete ihn.

Wenig später wurde der Tatverdächtige festgenommen. Er wurde aufgrund seiner körperlichen Verfassung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Vor dem Vorfall sei er wegen einer psychischen Erkrankung stationär in einer Klinik behandelt worden, teilten die Behörden mit. Das Polizeipräsidium Mannheim hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die nach Angaben der Behörden eine einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen anstrebt.