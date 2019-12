Messerangriff bei Hausbesuch : Mann verletzt Mitarbeiter der Stadt Köln tödlich

In Köln soll ein Mann zwei Mitarbeiter der Stadt bei einem Hausbesuch mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen tödlich verletzt haben. Die Hintergründe sind nach Angaben einer Polizeisprecherin noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen hatten die städtischen Bediensteten an einem Haus geklingelt. Nachdem der Bewohner öffnete, habe er unvermittelt auf den 47 Jahre alten Mann eingestochen. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg, er starb noch am Tatort. Seine Kollegin erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Beide Mitarbeiter waren in der Kämmerei tätig. Der Mann arbeitete nach Angaben der Stadt vom Freitag in der Vollstreckungsabteilung, die dafür zuständig ist, Geldforderungen der Stadt einzutreiben.

„Dass einer unserer Kollegen im Einsatz für unsere Stadt durch einen Angriff sein Leben verloren hat, macht mich zutiefst betroffen und erfüllt mich mit großer Trauer“, sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) in einer Mitteilung. „Die Verrohung unserer Gesellschaft scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Es macht sich Entsetzen breit angesichts einer solchen Tat“, sagte sie.

Der Deutsche Beamtenbund sieht den Angriff als Teil einer besorgniserregenden Entwicklung. „Immer häufiger werden Beschäftigte im Öffentlichen Dienst Opfer von Gewalt“ erklärte Roland Staude, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes Nordrhein-Westfalen. Um solche Taten in Zukunft zu verhindern, sei die Politik gefordert. Gute Ideen gebe es viele, aber diese müssten nun auch zeitnah und flächendeckend umgesetzt werden. „Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten selbst bei alltäglichen Einsätzen heutzutage ihre Gesundheit oder sogar ihr Lebens aufs Spiel setzten“, so Staude.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich ebenfalls besorgt. „Ich glaube, wir brauchen in unserer Gesellschaft dringend eine Debatte über Respekt gegenüber Amtsträgern. Die zunehmende Gewalt gegenüber diesen Menschen, die im Auftrag der Allgemeinheit unterwegs sind, bereitet mir wirklich Sorge“, sagte

Reul am Freitag.