Beamter schwer verletzt : Mann überfährt Polizisten

Aktualisiert am

Ein Polizeibeamter ist bei einem Einsatz in Thüringen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig – die Polizei kennt seine Identität aber.

Ein Polizeibeamter ist bei einem Einsatz in Apolda in Thüringen von einem Auto überfahren und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 39-Jähriger, ist flüchtig, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach den Angaben hatte der 39-Jährige bei einer Polizeikontrolle die Flucht ergriffen. Als die Polizisten ihn schließlich stoppten und sich einer der Beamten dem Auto näherte, habe der Mann unvermittelt den Rückwärtsgang eingelegt und den Beamten angefahren. In der Folge wollte sich der Polizist zur Seite retten. Daraufhin setzte der Autofahrer nach den Angaben ein weiteres Mal zurück und fuhr über die Beine des Beamten. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

Der Mann wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach den Informationen vom Freitagmorgen kennt die Polizei die Identität des Täters und fahndet aktuell nach ihm.