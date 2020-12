In Schleswig-Holstein : Mann mit 4,4 Promille auf Autobahnrastplatz kontrolliert

Corona-Liveblog : Pandemie belastet Kinder aus ärmeren Familien besonders stark

Drosten vermutet Virus-Mutation auch in Deutschland +++ Mutierte Virus-Form in Italien festgestellt – Patient in Quarantäne +++ Spahn: Neuartige Virusform „bis jetzt nicht in Deutschland nachgewiesen“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.